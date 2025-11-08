Cần tiêu chí xanh để 'lên hạng' du lịch nông thôn 08/11/2025 17:59

Chiều 8-11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức Diễn đàn Quốc gia Du lịch nông thôn gắn với văn minh sinh thái và kiến tạo môi trường sống xanh.

Phát biểu tại diễn đàn, TS Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa, du lịch, nông nghiệp và nông thôn ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Đây đã trở thành một trong những định hướng phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam.

TS Dũng nhấn mạnh, biến đổi môi trường cùng tác động của nhiều yếu tố kinh tế - xã hội đang ảnh hưởng sâu sắc đến khu vực nông thôn và ngành du lịch, đòi hỏi cần có cách tiếp cận mới gắn kết giữa bảo tồn sinh thái và phát triển cộng đồng.

TS Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TT.

Theo PGS-TS Ngô Thu Trang, Trưởng khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với văn minh sinh thái và môi trường sống xanh, cần tập trung vào 9 nhóm trọng tâm.

Đó là phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị, hoàn thiện tiêu chí OCOP cho du lịch nông nghiệp - nông thôn, xây dựng tư duy và tiêu chí xanh, bảo tồn kiến trúc, bản sắc địa phương. Cùng với đó là phát huy vai trò sáng tạo của cộng đồng, thu hút nguồn nhân lực trẻ, lấy du lịch làm đại sứ cho sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác công - tư.

Theo Bộ NN-MT, đến năm 2025, cả nước có hơn 600 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang hoạt động, tăng 235 mô hình so với thời điểm năm 2022

Trong đó, liên kết vùng được xem là yếu tố then chốt, giúp hình thành hành lang du lịch, cụm điểm đến và chuỗi giá trị nông sản - dịch vụ - logistics. Việc chuẩn hóa tiêu chí xanh, an toàn thực phẩm liên vùng, cùng ứng dụng bản đồ số và dữ liệu mở sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kết nối và quản lý điểm đến.

Tại diễn đàn du lịch nông thôn, các chuyên gia đề xuất xây dựng tiêu chí xanh. Ảnh: TT.

Đóng góp ý kiến tại diễn đàn, PGS-TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam, cho rằng cần có cơ chế khuyến khích du lịch nông thôn bền vững, trong đó cộng đồng địa phương đóng vai trò chủ thể. Ông nhấn mạnh việc đổi mới tư duy quy hoạch nông thôn, nhất là tại các vùng có tiềm năng du lịch gắn với giá trị văn hóa bản địa, đồng thời xây dựng hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm và dịch vụ du lịch hướng đến trải nghiệm chân thực về con người và thiên nhiên.

Cùng với đó, cần nâng cao năng lực quản lý điểm đến, phát triển hạ tầng nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu, và chú trọng phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, ứng dụng công nghệ thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp du lịch nông thôn Việt Nam phát triển bền vững, lan tỏa lối sống xanh và góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc trên bản đồ du lịch thế giới.