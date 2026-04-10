Cầu Phước Khánh, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hợp long trong tháng 6 10/04/2026 14:41

(PLO)- Cầu Phước Khánh đang được nhà thầu nỗ lực triển khai thi công để sớm thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu Phước Khánh là một hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đây cũng là "mắt xích" quan trọng để đưa toàn dự án về đích vào tháng 9-2026. Hiện các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án hoàn thành. Tuy nhiên, khối lượng công việc hiện nay vẫn còn khá nhiều.

Chạy đua với tiến độ

Cầu Phước Khánh là gói thầu J3-1 của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án có chiều dài hơn 3,1 km với mặt cắt ngang gần 22 m, trong đó nhịp chính dài 300 m. Đây là một trong hai công trình cầu phức tạp nhất trên tuyến, cùng với cầu Bình Khánh, do yêu cầu kỹ thuật cao và quy mô xây dựng lớn và cũng là cầu dây văng có tĩnh không lớn nhất tại Việt Nam.

Cầu Phước Khánh sẽ được hợp long trong tháng 6. Ảnh: CTV

Cầu Phước Khánh là một trong những cây cầu đặc biệt, là "mảnh ghép" cuối cùng của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành nên đòi hỏi công nhân, kỹ sư phải thi công khẩn trương, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Anh Nguyễn Văn Thắng - công nhân thi công dự án cho biết: "Dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng công việc cần làm cũng rất nhiều nên anh em công nhân phải luôn nỗ lực cùng nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ dự án. Chúng tôi cũng rất vui khi được góp sức mình vào một dự án lớn, ý nghĩa này. Hy vọng dự án sau khi hoàn thành sẽ kết nối liền mạch với các tỉnh miền Tây, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội".

Các công nhân thi công dưới thời tiết nắng nóng.

Ông Phan Văn Quân - Giám đốc dự án J3-1, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, cho biết cầu Phước Khánh được xác định hạng mục cuối cùng, vô cùng quan trọng để có thể thông tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Vì vậy, nhà thầu đang huy động nhân sự, máy móc để đảm bảo tiến độ, đưa dự án về đích đúng như kế hoạch.

Hiện trên công trường luôn duy trì khoảng 250 công nhân, kỹ sư, triển khai 3 ca 4 kíp, tăng cường đẩy nhanh tiến độ. Dù nắng nóng, hay mùa mưa tới, các công việc vẫn phải đáp ứng tiến độ, đó là mục tiêu mà nhà thầu hướng tới. Tuy nhiên, trước thời tiết nắng nóng gay gắt, nhà thầu sẽ quan tâm, hỏi thăm công nhân kỹ sư nhiều hơn.

Trên công trường có khoảng 250 công nhân, kỹ sư thi công ngày đêm. Ảnh: CTV

Sẽ hợp long cầu Phước Khánh vào tháng 6

Về tiến độ chi tiết, ông Phan Văn Quân cho biết hiện nay, phần trụ P15 đã hoàn thành 22/27 đốt đúc, trụ P16 đã hoàn thành 24/27 đốt đúc. Đồng thời, nhà thầu đã thi công lắp đặt xong bó cáp thứ 11/14 ở trụ P16 và lắp đặt xong bó cáp thứ 10/14 ở trụ P15 của nhịp chính và đang thi công các hạng mục còn lại của phần cầu dẫn.

Hiện dự án cầu Phước Khánh đạt hơn 95%, đây là dự án phức tạp cả về thi công, công nghệ nên đòi hỏi về thời gian triển khai. Các công việc luôn được tỉ mỉ, cẩn trọng theo từng đầu việc, nhóm công việc. Tuy nhiên, nhà thầu sẽ nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa dự án về đích vào quý III-2026. Trong đó, cuối tháng 5-2026 hợp long nhịp biên và cuối tháng 6 hợp long nhịp chính cầu Phước Khánh.

Tháng 6 sẽ hợp long cầu, tháng 9 hoàn thành dự án. Ảnh: CTV

"Lúc này, cầu sẽ cơ bản hoàn thành hạng mục kỹ thuật, sau đó đơn vị thi công sẽ hoàn thiện công tác điều chỉnh, cáp, nối dây...Dự án sau khi hoàn thành sẽ khép kín liền mạch tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, hình thành trục giao thông chiến lược nối Đông - Tây Nam Bộ. Đồng thời tăng cường kết nối với Sân bay quốc tế Long Thành, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu hiện nay"- ông Quân thông tin.

Sau khi cầu hoàn thành sẽ khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, trục giao thông chiến lược kết nối Đông - Tây Nam Bộ. Ảnh: CTV

Về tiến độ tổng thể, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành cơ bản đã hoàn thành phần lớn khối lượng thi công xây lắp và đang thực hiện nghiệm thu, bàn giao, với tổng khối lượng đạt 97%. Trong đó, đến nay dự án đã hoàn thành gần 55 km/57,8 km, hoàn thành toàn bộ 7/7 nút giao.

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 51. Ảnh: CTV

Trong đó, duy nhất gói thầu nút giao Quốc lộ 51 với cao tốc hiện còn vướng 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Đến nay, tiến độ dự án gói thầu này cũng đã đạt hơn 66%. Vì vậy, chủ đầu tư đang đề nghị địa phương tiếp tục bàn giao mặt bằng trong tháng 4. Phía địa phương cũng cam kết tiếp tục vận động người dân, đồng thời sẽ tiến hành cưỡng chế nếu chưa bàn giao mặt bằng trong tháng 4 này.

Từ đó, nhà thầu tiếp tục nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ dự án để hoàn thành nút giao này trong tháng 6-2026. dự kiến hoàn thành gói thầu vào ngày 30-6-2026.

Bên cạnh đó, VEC cũng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Phước Khánh, tiến hành hợp long trong tháng 6. Với những nỗ lực trên, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có thể thông xe toàn tuyến vào tháng 9-2026.