Sắp có đường cao tốc 6 làn xe kết nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành 07/04/2026 10:18

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất xếp dự án cao tốc kết nối Khu đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành vào diện cấp bách phải làm ngay.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc triển khai thủ tục đầu tư dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành.

Dự án dài hơn 42km, quy mô tối thiểu 6 làn xe với tổng vốn đầu tư khoảng 51.000 tỉ đồng. Đặc biệt dự án cao tốc này được đề xuất triển khai theo diện dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay.

Theo Sở Xây dựng, trước sát nhập, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định việc kết nối giao thông giữa cụm khu du lịch biển quốc gia Long Hải – Phước Hải và Hồ Tràm Bình Châu với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (CHK Long Thành) là ưu tiên hàng đầu.

TP.HCM sẽ làm dự án cao tốc nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành theo diện cấp bách. Ảnh: KHÁNH LY

Tại nhiều buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, lãnh đạo Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sớm bổ sung quy hoạch để đầu tư tuyến đường cao tốc đô thị Hồ Tràm – cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ đã thực hiện bổ sung tuyến đường cao tốc đô thị Hồ Tràm – cảng hàng không quốc tế Long Thành theo trình tự thủ tục rút gọn vào quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay các dự án quan trọng quốc gia có tính chất kết nối vùng được Quốc hội thông qua đang khẩn trương hoàn thành như: Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu hoàn thành năm 2026; cao tốc Bến Lức – Long Thành hoàn thành năm 2026 và Vành đai 4 TP.HCM hoàn thành năm 2028...

Do vậy, việc đầu tư tuyến đường cao tốc nối đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành giúp kết nối các dự án trọng điểm và đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả là rất cần thiết và cấp bách.

Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành một siêu đô thị, việc đầu tư hoàn thành hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ là rất bức thiết, cần đi trước một bước và đã được xác định rõ tại Chương trình hành động số 03 của Thành ủy TP.HCM.

Theo đó, dự án đường cao tốc này kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong các công trình trọng điểm của TP và thời gian hoàn thành vào năm 2027. Tuy nhiên đến nay, việc đảm bảo tiến độ theo yêu cầu là khó đáp ứng.

Do đó, triển khai thực hiện dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo tính chất dự án có yêu cầu cấp bách, phải thực hiện ngay là rất cần thiết để rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành.