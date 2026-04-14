Cao tốc Bắc Nam qua Quảng Ngãi - Gia Lai có thể thông xe trước 30-4 14/04/2026 20:32

(PLO)- Đại diện chủ đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã có kế hoạch thông xe trước dịp lễ 30-4.

Ngày 14-4, ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2- Bộ Xây dựng, cho biết đơn vị sẽ hoàn tất thủ tục theo quy định, đảm bảo đưa dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác trước kỳ nghỉ lễ 30-4.

"Đến nay, dự án đã hoàn thiện, 99% là thông tuyến trước 30-4. Chúng tôi quyết tâm hoàn thiện thủ tục, công tác nghiệm thu được đảm bảo để sớm đưa dự án vào khai thác"- ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, hầu hết các hạng mục trên cao tốc đã hoàn thành, hiện đang hoàn thiện thủ tục theo yêu cầu của Cục Đường bộ- Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an.

Đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã hoàn thiện.

Trong khi đó, theo đại diện Ban Quản lý dự án 85- Bộ Xây dựng, đơn vị đang khẩn trương hoàn tất để đưa dự án đường bộ cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh vào khai thác trước dịp nghỉ lễ 30-4.

Ban Quản lý dự án 85 đã có kế hoạch đưa vào khai thác toàn tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn, 20 km dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh (đoạn phía Bắc hầm Cù Mông, giáp tỉnh Đắk Lắk). Dự kiến trong tuần này, ban làm việc với cơ quan quản lý đường bộ về bàn giao dự án.

44 km thuộc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong hiện đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay của đoạn này là chưa làm được đường gom cho dân.

Trước đó, đầu tháng 3, khi kiểm tra các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua các tỉnh Nam Trung Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung hoàn thành các dự án thành phần, thông tuyến toàn bộ dự án cao tốc Bắc- Nam vào cuối tháng 4-2026.