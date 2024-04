Những địa điểm 'chữa lành' ngày nắng nóng của người dân Sài Gòn 15/04/2024 21:27

Sài Gòn những ngày hè nóng bức khiến nhiều người tìm đến các hoạt động giải trí ngoài trời để giải nhiệt. Chèo SUP (Stand Up Paddle boarding) trên sông Sài Gòn đang trở thành lựa chọn được nhiều giới trẻ ưa chuộng bởi sự thú vị, mới mẻ và giúp tận hưởng bầu không khí trong lành.

Nhóm của chị Vũ Thị Tình (áo trắng) tham gia hoạt động chèo Sup vào lúc 15g30. "Ban đầu khi chưa xuống nước, mình cũng hơi ngại vì nắng nóng. Nhưng càng về chiều, không khí trên sông càng mát mẻ, dễ chịu. Tôi và mọi người có thể vừa thư giãn vừa ngắm cảnh trên sông với view Landmark 81, cầu Bình triệu...rất thú vị" - Chị Tình chia sẻ.

"Mùa nắng nóng, nhiều gia đình, bạn trẻ tìm đến hoạt động chèo Sup để giải nhiệt, thư giãn. Vào ngày cuối tuần, trạm chèo trên bờ sông Thanh Đa, quận Bình Thạnh tăng hơn 50% so với các mùa khác" - Anh Thiên Nguyễn, Quản lý trạm chèo Saigon Paddle cho hay.

Đây được xem là điểm đến giải nhiệt cuối tuần của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ.

Các bạn trẻ thoải mái diện trang phục thể thao và hòa mình vào thiên nhiên sông nước.

Để tránh cái nắng oi ả, nhiều người đã tìm đến các công viên để tìm kiếm sự mát mẻ. Nằm giữa trung tâm Sài Gòn, công viên 30-4 là điểm dừng chân, thư giãn của nhiều người trong thời tiết nóng bức.

Một số bạn trẻ, người lao động tranh thủ buổi trưa ra công viên hóng mát dưới những tán cây cổ thụ.

Dưới những tán cây xanh rì rào, người dân có thể đi dạo hoặc đơn giản là tìm chốn nghỉ ngơi.

Mùa nắng, không gian xanh giữa lòng thành phố cũng được chăm sóc, tưới nước thường xuyên hơn.

Ngoài công viên 30-4, người dân Sài Gòn còn tìm đến các công viên khác như Thảo Cầm Viên, công viên Gia Định, công viên Hoàng Văn Thụ... để hưởng không khí mát mẻ ngày nắng nóng.

Với lợi thế nhiều cây xanh, công viên xanh mát (dành riêng cho cư dân khu đô thị Celadon, quận Tân Phú) thu hút nhiều gia đình, bạn trẻ trong khu đô thị đến tản bộ, hóng mát.

"Những ngày Sài Gòn nắng nóng, thay vì ở nhà bật điều hòa, gia đình tôi lựa chọn đi ra công viên để hít thở không khí trong lành vào cuối ngày. Không gian xanh mát, có nhiều cá, chim chóc...làm cho cả gia đình rất hứng thú khi tản bộ tại đây. Mỗi tuần, tôi thường cho các con đi dạo công viên vài lần" - Chị Tuyết Nga chia sẻ.

Tận dụng không gian mát mẻ, một số cư dân còn tập thể dục giữa buổi trưa.

Trẻ em thích thú với hàng trăm con bồ câu trong khuôn viên.

Công viên rộng rãi, thoát mát trở thành điểm đến giải nhiệt ngày nắng nóng.

Các quán cà phê, trung tâm thương mại cũng thu hút nhiều lượt khách vào mùa nắng.

Một số bạn trẻ làm công việc tự do hay học sinh, sinh viên thường chọn các quán cà phê máy lạnh để làm việc.

Dịch vụ ăn uống tại một Trung tâm thương mại quận Tân Phú thu hút hàng trăm lượt khách dịp cuối tuần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15-4, Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng tại TP.HCM, nhiệt độ ngày hôm qua cao nhất được cơ quan khí tượng thông tin là 37oC.