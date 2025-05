Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa bội thu du lịch hàng nghìn tỉ đồng dịp lễ 30-4 04/05/2025 16:25

(PLO)- Các điểm đến du lịch biển nổi tiếng của miền Bắc đều đón lượng khách du lịch lớn. Quảng Ninh đạt hơn 1 triệu lượt, Hải Phòng đón gần 780.000 lượt và Thanh Hóa đón gần 1,6 triệu lượt du khách, mang về doanh thu ước đạt hơn 4.170 tỉ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 4-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã có báo cáo về lượng khách du lịch đến với TP này trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30-4 đến hết ngày 4-5), Hải Phòng đón và phục vụ 780 nghìn lượt khách. Trong đó, khách du lịch nội địa đạt là 751 nghìn lượt; khách quốc tế 29 nghìn lượt tăng 39,28% so với cùng kỳ năm 2024.

Bãi tắm khu II Đồ Sơn đông người đến tắm biển trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: NS

Các điểm tham quan thu hút du khách như: Đảo Cát Bà, Vịnh Lan Hạ (huyện Cát Hải); Bãi tắm khu I, II, III, khu Đồi Rồng, Công viên nước Đồi Rồng, Hòn Dấu Resort, Đảo Dấu, Đền Bà Đế, Tháp Tường Long (Đồ Sơn);…Dải vườn hoa trung tâm thành phố, Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo), quần thể di tích, danh thắng Tràng Kênh (Thủy Nguyên), Khu tưởng niệm Vương Triều Nhà Mạc,….

Cũng theo báo cáo, công suất phòng toàn thành phố đạt trên 80%. Trong 4 ngày cao điểm 30-4, ngày 1, 2, 3-5 nhiều khách sạn, nhà nghỉ du lịch công suất phòng tại khu vực nội thành, Đồ Sơn, Cát Bà đạt 100%.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này, tổng khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ đạt trên 1,1 triệu lượt người, tăng 12% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt trên 3.100 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: BQL vịnh HL

Thủ phủ du lịch Hạ Long tiếp tục khẳng định sức hút với tổng lượng khách trong 5 ngày chiếm gần 60% tổng lượng khách đến Quảng Ninh, tổng doanh thu hơn 1.600 tỉ đồng.

Các tuyến đảo Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái, vịnh Bái Tử Long cũng đón lượng khách tăng đột biến; bãi tắm đông, phòng lưu trú đạt hiệu suất cao. Chỉ tính riêng Bến cảng quốc tế Ao Tiên cũng ghi nhận lượng khách tăng kỷ lục. Đã có khoảng 470 chuyến tàu đưa hơn 35.000 lượt khách đi các tuyến đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu…

Chiều 4-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày đã mang lại “mùa vàng” cho ngành du lịch Thanh Hóa với gần 1,6 triệu lượt khách.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 4.170 tỉ đồng, tăng 5,3% so với kỳ nghỉ cùng thời điểm năm 2024, trong đó, số khách lưu trú chiếm khoảng 1 triệu lượt, tương đương 62,5% tổng lượng khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa lý giải do thời tiết thuận lợi, dịch vụ được nâng cấp cùng công tác đảm bảo an ninh tốt là những yếu tố giúp xứ Thanh ghi điểm trong mắt du khách, đặc biệt chất lượng dịch vụ cũng như đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Theo đó, các điểm đến quen thuộc của Thanh Hóa tiếp tục giữ được sức hút lớn với du khách. Dẫn đầu danh sách là TP Sầm Sơn với 916 ngàn lượt khách, chiếm hơn một nửa tổng lượng khách toàn tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đến là các địa phương ven biển và vùng sinh thái như Hoằng Hóa (91.200 lượt), Nghi Sơn (89.300 lượt), Bá Thước (65.100 lượt), TP Thanh Hóa (65.000 lượt).

Du lịch Thanh Hóa bội thu sau 5 ngày nghỉ lễ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Các điểm đến văn hóa, sinh thái như Thành nhà Hồ, suối cá Cẩm Lương, Lam Kinh hay Bến En cũng đón hàng chục nghìn lượt khách, cho thấy xu hướng trải nghiệm du lịch đa dạng đang ngày càng được ưa chuộng.

Công suất sử dụng phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú đạt gần 70% trong toàn kỳ nghỉ. Đáng ghi nhận, các khu, điểm du lịch không xảy ra sự cố đáng tiếc nào, góp phần củng cố hình ảnh điểm đến an toàn và thân thiện.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ngoài việc chuẩn bị tốt hạ tầng và dịch vụ, lực lượng chức năng tại Thanh Hóa cũng triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... tạo cảm giác an tâm và hài lòng cho khách du lịch.

Năm 2025, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu miền Bắc trong các dịp nghỉ lễ những năm gần đây.