'Dạ yến Hoàng cung' ở Đại nội Huế tái hiện không gian yến tiệc triều Nguyễn 30/04/2026 10:24

(PLO)- "Dạ yến Hoàng cung" tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế sẽ đưa du khách ngược dòng thời gian, thưởng thức tinh hoa ẩm thực và nghệ thuật hoàng gia.

Vào các đêm 29-4, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế) sẽ diễn ra chương trình "Dạ yến Hoàng cung", một trải nghiệm đặc sắc trong không gian cổ kính của Hoàng cung Huế.

Trong không gian cổ kính, những món ăn cung đình được chế biến và bày biện tinh tế, đầy tính nghệ thuật được phục vụ theo nghi thức truyền thống. Đồng thời, kết hợp cùng các chương trình biểu diễn các tiết mục nghệ thuật mang âm sắc cung đình Huế góp phần tái hiện không khí đêm yến tiệc cung đình sang trọng.

Không gian lung linh của Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), nơi sẽ diễn ra chương trình "Dạ yến Hoàng cung" vào đêm 29-4 và 1-5-2026.

Chương trình là một hành trình văn hóa đặc sắc đưa du khách ngược dòng thời gian, trở về với nét vàng son của triều Nguyễn﻿ xưa.

Không khí đêm yến tiệc cung đình sang trọng được tái hiện một cách chân thực nhất, mang đến những trải nghiệm khó quên cho người tham dự.

Bên cạnh không gian và âm nhạc, điểm nhấn của chương trình chính là những món ăn cung đình﻿ được chế biến và bày biện vô cùng tinh tế.

Món "Chè hạt sen bọc long nhãn" trứ danh giúp thực khách cảm nhận trọn vẹn nét thanh tao, tinh tế chốn hoàng cung﻿.

Sự hòa quyện giữa hương vị ẩm thực và nghệ thuật sắp đặt mang đến cho thực khách một trải nghiệm vừa sang trọng vừa giàu cảm xúc.

Nghệ thuật ẩm thực﻿ kết hợp cùng nghi thức phục vụ truyền thống khiến thực khách có cảm giác như đang dự một bữa tiệc của bậc quân vương.

Món "Tôm ngự thuyền Rồng" gây ấn tượng mạnh với cách trình bày tinh xảo, gợi nên hình ảnh du ngoạn của bậc quân vương giữa không gian thi vị.

Từng chi tiết của món ăn﻿ gửi gắm vẻ đẹp vương giả ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thể hiện tay nghề tài hoa của các nghệ nhân ẩm thực.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật mang đậm âm sắc cung đình Huế làm say đắm lòng người giữa không gian lộng lẫy của đêm dạ yến.

Nhiều gia đình thích thú trải nghiệm chương trình "Dạ yến Hoàng cung".