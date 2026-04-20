Huế sẽ tháo dỡ ngôi biệt thự cũ ven sông Hương để làm tổ hợp khách sạn 20/04/2026 16:32

(PLO)- Khu "đất vàng" đắc địa bậc nhất ven sông Hương trên đường Lê Lợi vừa được UBND TP Huế chấp thuận chủ trương đầu tư tổ hợp khách sạn cao cấp, vốn đầu tư hơn 815 tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND TP Huế cho biết vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tổ hợp khách sạn cao cấp tại khu "đất vàng" trung tâm liền kề sông Hương. Đây là khu đất từng là trụ sở của các cơ quan, đơn vị hiện đã được di dời về vị trí mới.

Hơn 815 tỉ đồng cho tổ hợp năm tầng ven sông Hương

Trước đó, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế đã ký ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại các khu đất 22-24 và 26-30A Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Ngôi biệt thự tại số 26 Lê Lợi từng là trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế.

Theo quyết định, dự án cung cấp các sản phẩm, dịch vụ gồm tổ hợp khách sạn cao cấp, khu thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính khoảng 815 tỉ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất và chi phí mua tài sản, hoàn trả giá trị tài sản gắn liền với đất).

Khu vực thực hiện dự án có tổng diện tích đất dịch vụ thương mại là 10.688 m2 , được chia làm hai khu đất liền kề tại số 22-24 Lê Lợi (4.797 m2) và 26-30A Lê Lợi (5.891 m2).

Qua thời gian sử dụng, biệt thự đã xuống cấp.

Công trình có mật độ xây dựng tối đa là 70%. Khách sạn được phép xây dựng cao tối đa năm tầng nổi và hai tầng hầm. Mục tiêu của dự án là tạo lập không gian kiến trúc hài hòa với trục cảnh quan ven sông Hương, phù hợp quy hoạch tổng thể đô thị di sản.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Nhà đầu tư có tối đa 60 tháng để hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động, trong đó thời hạn khởi công chậm nhất là 12 tháng.

Đấu giá tìm nhà đầu tư, định đoạt số phận biệt thự cũ

Nằm trên cung đường trung tâm TP Huế, hai khu đất 22-24 và 26-30A Lê Lợi được xem là "đất vàng" nhưng một số diện tích bị bỏ hoang trong thời gian dài.

Hiện nay, trên khuôn viên dự án đang tồn tại một ngôi biệt thự kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi, đây từng là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Huế.

Trục đường Lê Lợi (đường sát sông Hương) có nhiều biệt thự cũ.

Về phương án thực hiện, UBND TP Huế sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố được giao trách nhiệm tổ chức phiên đấu giá này.

Trả lời PV PLO, một lãnh đạo UBND TP Huế cho biết trong khu đất này có tòa nhà biệt thự cũ thời Pháp, sau khi rà soát, căn biệt thự này không nằm trong danh mục các công trình Pháp tiêu biểu trên địa bàn TP Huế.

Trụ sở bỏ hoang lâu năm, trở thành nơi người dân đặt những xe bán hàng di động.

Trước đó, địa phương cũng đã mời "thần đèn" để có phương án di dời ngôi biệt thự này sang vị trí đối diện (sát sông Hương). Tuy nhiên, do công trình xuống cấp nên việc di dời không khả thi.