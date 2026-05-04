TP.HCM bứt tốc du lịch quý I-2026, tăng tốc hút khách MICE quốc tế 04/05/2026 16:13

(PLO)- TP.HCM đang định vị du lịch MICE trở thành động lực chiến lược để bứt tốc doanh thu và nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ngành du lịch TP.HCM bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận nhiều chỉ số ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu.

Trong bức tranh chung đó, du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan) ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, được kỳ vọng trở thành động lực chiến lược giúp TP gia tăng nguồn thu và nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tăng trưởng mạnh mẽ, MICE giữ vai trò dẫn dắt

Trong quý I-2026, ngành du lịch TP.HCM ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số ấn tượng, tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến hàng đầu của cả nước, đặc biệt ở phân khúc du lịch MICE.

Theo Sở Du lịch TP, tổng lượng khách quốc tế trong quý I ước đạt 3,9 triệu lượt, tương đương 35,45% kế hoạch năm; khách nội địa đạt 15,4 triệu lượt, đạt 30,8% kế hoạch. Tổng thu du lịch ước đạt 150.000 tỉ đồng, hoàn thành 45,4% chỉ tiêu năm 2026.

Đà tăng trưởng này có sự đóng góp quan trọng từ việc triển khai Nghị quyết số 62/2025 của HĐND TP.HCM với nhiều cơ chế hỗ trợ thiết thực nhằm thu hút các đoàn khách hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp du lịch.

Tiếp nối kết quả tích cực, từ ngày 1 đến 9-5, TP.HCM sẽ đón đoàn khách quốc tế quy mô lớn gồm 890 thành viên đến từ Allianz Indonesia, do Công ty CP Du lịch Viking tổ chức. Đây là một trong những đoàn MICE quốc tế lớn đến TP sau khi Nghị quyết 62 có hiệu lực, cho thấy hiệu quả bước đầu của chính sách.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM tặng hoa và chào đón đoàn khách MICE quốc tế quy mô lớn đến từ Indonesia tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: THU TRINH.

Để thể hiện sự trọng thị và tinh thần hiếu khách, Sở Du lịch TP.HCM đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đón tiếp chu đáo như tổ chức chào đón, tặng hoa Trưởng đoàn ông Himawan Purnama tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, ngành du lịch chuẩn bị thư chào mừng trang trọng gửi đến từng thành viên tại các cơ sở lưu trú, góp phần tạo ấn tượng thân thiện ngay từ khi du khách đặt chân đến TP.

Hướng tới điểm đến MICE hàng đầu khu vực

Bên cạnh kết quả tăng trưởng tích cực trong quý I, ngành du lịch TP.HCM đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 62 theo hướng vừa đảm bảo nguyên tắc, vừa linh hoạt trong xúc tiến thị trường, nhằm thu hút hiệu quả các dòng khách MICE chất lượng cao.

Theo quy định của nghị quyết, điều kiện để các đoàn khách được hưởng chính sách hỗ trợ là có quy mô từ 100 khách trở lên và lưu trú tối thiểu 3 đêm.

Trao đổi với PV, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết đây là tiêu chí đã được quy định rõ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và thuận lợi trong triển khai.

Tuy nhiên, ông Hòa nhấn mạnh về mặt phát triển thị trường, TP không chỉ nhìn vào số lượng khách mà còn quan tâm đến giá trị chi tiêu, mức độ lan tỏa truyền thông và khả năng kết nối đầu tư của từng đoàn.

“Với các đoàn quy mô nhỏ hơn nhưng có giá trị đặc biệt, TP vẫn có thể đồng hành thông qua các hoạt động xúc tiến, kết nối dịch vụ, hỗ trợ truyền thông và giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm phù hợp” - ông Hòa nói.

Cách tiếp cận này cho thấy định hướng phát triển linh hoạt của TP.HCM: Giữ vững nguyên tắc chính sách nhưng mở rộng trong xúc tiến, phù hợp với vai trò của một siêu đô thị năng động, không bỏ lỡ các phân khúc khách có giá trị cao.

TP.HCM hướng tới xây dựng hệ sinh thái MICE đồng bộ. Ảnh: THU TRINH.

Hướng tới năm 2030, Sở Du lịch TP.HCM xác định chiến lược phát triển du lịch MICE dựa trên các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Âu - những khu vực có nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế lớn và mức chi tiêu cao.

TP sẽ tăng cường tham gia các hội chợ, diễn đàn MICE quốc tế, đồng thời tổ chức các chương trình giới thiệu điểm đến, kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà tổ chức sự kiện, hiệp hội ngành nghề và đối tác quốc tế.

Song song đó, ngành du lịch sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm MICE chuyên biệt, phát triển các gói dịch vụ trọn gói kết hợp lưu trú, hội nghị, tham quan, mua sắm phù hợp với từng thị trường. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng được chú trọng thông qua đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn hóa quy trình phục vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tổ chức sự kiện, quản lý khách.

Về dài hạn, TP.HCM hướng tới xây dựng hệ sinh thái MICE đồng bộ, tăng cường liên kết giữa các đơn vị lữ hành, khách sạn, trung tâm hội nghị, vận chuyển và dịch vụ mua sắm, giải trí, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể và từng bước khẳng định vị thế điểm đến MICE hàng đầu khu vực.