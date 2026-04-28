Du lịch Lâm Đồng bứt tốc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đón 350.000 lượt khách 28/04/2026 15:39

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo về tình hình khách du lịch đến Lâm Đồng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 (từ ngày 25-4 đến 27-4-2026).

Lễ công bố quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mũi Né.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay không chỉ là một kỳ nghỉ đơn thuần mà đã thực sự trở thành một ngày hội bứt phá của du lịch. Theo báo cáo từ Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng, chỉ từ 25-4 đến 27-4, địa phương này đã đón tiếp khoảng 350.000 lượt khách tham quan và lưu trú.

Trong đó, điểm sáng đáng chú ý là dòng khách quốc tế đạt khoảng 14.000 lượt, minh chứng cho vị thế ngày càng cao của địa phương trên bản đồ du lịch toàn cầu. Sức nóng này đã chuyển hóa trực tiếp thành con số doanh thu ấn tượng: 768 tỉ đồng, được xem là bội thu, khẳng định chiến lược đa dạng hóa sản phẩm đang đi đúng hướng.

Tại các cơ sở lưu trú, không khí nhộn nhịp với công suất phòng bình quân đạt 65 - 75%. Đặc biệt, phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp từ 3 đến 5 sao chứng kiến sự bứt phá khi công suất chạm ngưỡng 80 - 95%, thậm chí nhiều nơi "cháy phòng" trong những ngày cao điểm.

Sức hút của kỳ nghỉ lễ năm nay không chỉ đến từ cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ mà còn từ chuỗi sự kiện quy mô trong khuôn khổ “Mùa du lịch hè 2026”. Điểm nhấn gây ấn tượng chính là màn trình diễn drone nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời đêm kết hợp cùng không gian âm nhạc đẳng cấp.

Đây cũng là thời điểm địa phương công bố Khu du lịch Quốc gia Mũi Né và khởi công những dự án hạ tầng mang tính biểu tượng như Công viên Đá Ông Địa và đặc biệt là hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết khởi công sáng 27-4.

Sự cộng hưởng giữa các hoạt động văn hóa và bước ngoặt hạ tầng đã tạo nên một niềm tin mạnh mẽ cho du khách và nhà đầu tư về một vùng đất đang thay da đổi thịt từng ngày.

Bên cạnh đó, các chương trình kích cầu như tặng voucher, nâng hạng phòng miễn phí và các đêm nhạc Acoustic lãng mạn đã tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ hoàn hảo, chiều lòng ngay cả những vị khách khó tính nhất.

Vượt lên trên những con số doanh thu, niềm tự hào lớn nhất của du lịch Lâm Đồng chính là sự ổn định và văn minh. Suốt kỳ nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự và an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ.

Đặc biệt, câu chuyện ép giá, chèo kéo đã không còn chỗ đứng. Các đơn vị kinh doanh đều chấp hành nghiêm việc niêm yết giá, giữ vững mặt bằng giá dịch vụ ổn định. Sự chuyên nghiệp, thái độ phục vụ lịch sự và tinh thần hiếu khách đã để lại ấn tượng tốt đẹp.