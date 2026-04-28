Đại lộ 4.700 tỉ đồng nối đường sắt-cao tốc-đường thủy-sân bay Phan Thiết 28/04/2026 10:37

(PLO)- Đại lộ 4.700 tỉ đồng khi hoàn thiện sẽ có 12 làn xe kết nối cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường thủy và đường hàng không ở Lâm Đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc (đại lộ 4.700 tỉ đồng) và quỹ đất hai bên đường tại phường Bình Thuận.

Tuyến đường có quy mô trong tương lai đến 12 làn xe

Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 2 làm chủ dự án với tổng diện tích sử dụng đất hơn 240 ha. Trong đó, diện tích đất quy hoạch tuyến đường là 91 ha và thu hồi quỹ đất dọc 2 bên tuyến là 151,08 ha.

Chiều dài tuyến khoảng 12,5 km, bao gồm: Tuyến đường chính dài 11,2 km và phần nút giao cầu vượt với đường bộ cao tốc Bắc – Nam, các đường nhánh ra vào cao tốc dài 0,85 km.

Dự án có tiêu chí như dự án nhóm A, điểm đầu (Km0+000) tại ngã tư giao đường Lê Duẩn với đường Trường Chinh (Km1705+230 - Quốc lộ 1); điểm cuối (Km11+200) giao với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km225+160 đều thuộc địa phận phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Tuyến đường có 6 làn xe (giai đoạn hoàn thiện quy mô 12 làn xe), xây mới cầu vượt đường sắt Bắc - Nam tại lý trình Km9+150 với tổng chiều dài cầu dự kiến 332 m; xây mới cầu vượt cao tốc Bắc – Nam tại lý trình Km11+200 với tổng chiều dài cầu dự kiến 226 m.

Cầu vượt đường bộ qua cao tốc Bắc-Nam.

Trước đó qua khảo sát, giao thông vào trung tâm Phan Thiết từ các tuyến cao tốc huyết mạch (Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết) phải đi qua các đoạn Quốc lộ 1, Quốc lộ 28 hoặc đường tránh nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc vào cuối tuần và dịp lễ khiến thời gian di chuyển kéo dài (gần 30 phút cho đoạn đường chưa tới 20 km).

Tuyến đường mới được đầu tư nhằm giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách tạo ra một trục kết nối hoàn hảo. Tuyến đường sẽ trực tiếp nối các tuyến cao tốc Bắc - Nam với nhà ga đường sắt tốc độ cao, đường tránh Phan Thiết (vành đai 2) và đường Trường Chinh, tạo thành một mạng lưới giao thông thông suốt.

UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây là công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ trở thành siêu đại lộ kết nối đa phương thức, thay đổi diện mạo và giải quyết nút thắt giao thông kinh niên của địa phương.

Đây chính là tiền đề để tuyến đường trở thành đại lộ thông suốt, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến Đồng Nai, TP.HCM và Khánh Hòa.

Điểm đầu dự án đại lộ 4.700 tỉ đồng tại đường Trường Chinh kết nối với nút giao cao tốc Bắc-Nam.

Mở ra hành lang kinh tế, kết nối hàng không - đường thủy - đường bộ và đường sắt

Tầm nhìn chiến lược của dự án không chỉ dừng lại ở giao thông. Tuyến đường 4.700 tỉ đồng này còn mang trọng trách mở rộng không gian đô thị theo hướng hiện đại, thúc đẩy phát triển dịch vụ và du lịch.

Cụ thể, tuyến đường này sẽ kết nối nhanh hơn với tuyến đường Võ Nguyên Giáp (706B) ra sân bay Phan Thiết mà Sun Group vừa khởi công hạng mục hàng không dân dụng vào ngày 27-4 và tuyến đường ven biển 9.500 tỉ đồng trong tương lai.

Sự quyết tâm của Lâm Đồng thể hiện rõ qua việc chốt thời hạn hoàn thiện hồ sơ ĐTM vừa phê duyệt nhằm hướng tới mục tiêu khởi công dự án trong năm 2026.

Một chuyên gia quy hoạch cho rằng việc quy hoạch giai đoạn hoàn thiện lên tới 12 làn xe là một tư duy quản lý tiến bộ, đón đầu làn sóng đô thị hóa thay vì chỉ chạy theo giải quyết ùn tắc nhất thời.

Phối cảnh đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không kết nối nhau tại Mũi Né.

Dự án này còn là một hành lang kinh tế bởi việc thu hồi 151ha quỹ đất hai bên đường chính là chìa khóa để phát triển các khu đô thị dịch vụ, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đây sẽ là mảnh ghép hoàn hảo khi kết nối với sân bay Phan Thiết, cao tốc; ga đường sắt tốc độ cao, đặc biệt là 8 bến du thuyền đã được qui hoạch tại Khu du lịch Quốc gia Mũi Né.

Đây sẽ là khu vực sở hữu mạng lưới giao thông đường hàng không - đường thủy - đường bộ và đường sắt ít nơi nào có được khi hoàn thiện, biến vùng đất này thành tâm điểm logistics và du lịch của cả vùng.