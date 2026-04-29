Tiết lộ 'công thức xê dịch’ mới của giới trẻ Việt Nam

Thế hệ Gen Z tại Việt Nam đang tạo ra một làn sóng du lịch mới. Những chuyến đi không còn gói gọn trong các kỳ nghỉ dài mà trở thành một phần của nhịp sống hằng ngày.
Theo nền tảng du lịch số Agoda, giới trẻ ngày nay ưu tiên hành trình ngắn ngày, linh hoạt và giàu trải nghiệm hơn là các chuyến nghỉ dưỡng kéo dài. Dữ liệu khảo sát cho thấy Gen Z Việt đang theo đuổi xu hướng đi nhiều hơn nhưng ngắn ngày hơn. Có 81% người tham gia dự định thực hiện tối đa sáu chuyến du lịch trong năm tới và gần 80% lựa chọn thời gian lưu trú dưới một tuần.
Điều này phản ánh xu hướng du lịch được bình thường hóa. Những chuyến đi ngắn có thể dễ dàng sắp xếp xen kẽ giữa lịch học, công việc và sinh hoạt cá nhân. Xu hướng này cũng xuất hiện rõ nét tại nhiều thị trường châu Á như Indonesia và Thái Lan. Du lịch dần trở thành một nhu cầu thường xuyên, gắn liền với phong cách sống của người trẻ.
Chi phí vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định xê dịch của Gen Z. Khoảng 55% du khách trẻ cho biết ngân sách là yếu tố quan trọng nhất khi lên kế hoạch. Đáng chú ý, gần một nửa Gen Z Việt (49%) sẵn sàng chọn điểm đến ít nổi tiếng để tiết kiệm chi phí. Họ muốn thỏa mãn nhu cầu khám phá trải nghiệm mới lạ thay vì chạy theo các điểm đến quá phổ biến.
Với Gen Z, câu hỏi quan trọng không còn là đi đâu mà là trải nghiệm gì?. Khảo sát cho thấy 48% du khách trẻ ưu tiên khám phá văn hóa bản địa, 42% quan tâm đến hành trình ẩm thực. Bên cạnh đó, 58% vẫn ưu tiên hoạt động thư giãn, nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.
Một xu hướng nổi bật khác là du lịch sự kiện. Khoảng 21% người trẻ sẵn sàng di chuyển để tham dự các buổi hòa nhạc, lễ hội âm nhạc hay sự kiện thể thao lớn. Đây là biểu hiện của văn hóa thần tượng khi người trẻ đi xa để gặp nghệ sĩ hoặc đội tuyển yêu thích.
Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia của Agoda tại Việt Nam, nhận định giới trẻ đang định nghĩa lại du lịch bằng tư duy linh hoạt. Mỗi chuyến đi không còn là sự kiện tách biệt mà là phần tự nhiên của nhịp sống hiện đại.
Theo Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026, Gen Z vẫn coi du lịch là cơ hội để kết nối người thân thiết. Thay vì đi một mình, phần lớn người trẻ chọn đồng hành cùng người yêu hoặc gia đình.
Bên cạnh đó, du lịch nội địa vẫn chiếm ưu thế nhờ sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Đây là lựa chọn cân bằng giữa nhu cầu xê dịch và bài toán tài chính của thế hệ trẻ hiện nay.