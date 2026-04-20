Hàng không Việt mở đường bay quốc tế đón làn sóng du lịch hè 2026 20/04/2026 08:00

Các hãng hàng không Việt Nam đang đồng loạt mở rộng đội bay và mạng đường bay quốc tế tới Trung Quốc, châu Âu, Đông Nam Á, Nhật Bản... Động thái này nhằm đón đầu cao điểm du lịch hè 2026 và xu hướng phục hồi mạnh của thị trường.

Dồn lực mở rộng đội bay, tăng tốc mạng bay quốc tế

Mới đây, Vietravel Airlines tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321, đánh dấu bước khởi đầu trong kế hoạch bổ sung 9 tàu bay trong vòng 6 tháng tới.

Ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT hãng Vietravel Airlines, cho biết quy mô và cấu trúc đội bay là yếu tố cốt lõi quyết định năng lực vận hành và hiệu quả cạnh tranh. Việc bổ sung tàu bay không chỉ gia tăng năng lực khai thác mà còn giúp hãng ổn định vận hành, từng bước mở rộng mạng bay trong dài hạn.

Song song đó, hãng đã khôi phục đường bay Hà Nội - Bangkok, tái mở rộng hoạt động quốc tế và đẩy mạnh khai thác các đường bay nội địa.

Ngoài ra, hãng còn tập trung mở rộng mạng bay đường dài khi công bố đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam từ ngày 16-6, khai thác bằng tàu bay Airbus A350 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Trước đó, hãng cũng đã đưa vào khai thác đường bay TP.HCM - Phuket, góp phần tăng cường kết nối tới các điểm đến du lịch quốc tế.

Các hãng hàng không Việt Nam đang tăng tốc mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế để đón đầu cao điểm du lịch hè 2026. Ảnh: THU TRINH.

Trong thời gian tới, Vietravel Airlines cũng dự kiến mở thêm các tuyến kết nối tới Hải Phòng, Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột.

Ở thị trường quốc tế, hãng dự kiến đưa vào khai thác đường bay kết nối Thâm Quyến (Shenzhen) trong quý III-2026, đồng thời nghiên cứu khả năng mở rộng tới Đài Loan và Hàn Quốc.

Không đứng ngoài xu hướng, Vietjet Air cũng công bố loạt đường bay mới gồm Hà Nội - Hàng Châu, Hà Nội - Ân Thi, Hà Nội - Hoàng Sơn, TP.HCM - Quế Lâm và TP.HCM - Hoàng Sơn. Một số tuyến đã khai thác từ đầu tháng 4, các đường bay còn lại dự kiến mở trong thời gian tới.

Bên cạnh thị trường Trung Quốc, hãng tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản và Đông Nam Á với kế hoạch khai trương đường bay Hà Nội - Shizuoka từ ngày 28-4, cùng các chặng Đà Nẵng - Jakarta và Nha Trang - Singapore trong giai đoạn cuối tháng 4 đến đầu tháng 6.

Ở phân khúc mới, Sun PhuQuoc Airways dự kiến triển khai 9 đường bay tới 7 thị trường quốc tế trong năm 2026, bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hong Kong, Ấn Độ và Malaysia. Một số chặng bay đã được khai thác như Phú Quốc - Đài Bắc từ cuối tháng 3 và Phú Quốc - Seoul từ giữa tháng 4.

Hàng không giữ vai trò trụ cột hút khách quốc tế

Đại diện Vietnam Airlines cho biết việc mở thêm các đường bay quốc tế dịp hè nhằm tăng cường kết nối du lịch, thương mại và thu hút dòng khách từ châu Âu, Bắc Á nối chuyến qua cửa ngõ Tân Sơn Nhất. Việc khai thác các đường bay thẳng giúp rút ngắn thời gian di chuyển và góp phần tạo mặt bằng giá cạnh tranh thông qua các chương trình kích cầu.

Trong khi đó, đại diện Vietravel Airlines cho biết hãng đã chủ động thích ứng với biến động địa chính trị tại Trung Đông để tái cấu trúc và tăng tốc. Doanh nghiệp đang tập trung tăng cường đội tàu bay, kiện toàn nguồn lực và đào tạo chuyên sâu. Đây là nền tảng để hãng nâng tần suất các chặng bay trọng điểm, hiện thực hóa kế hoạch mở rộng mạng bay nội địa và quốc tế.

Hàng không giữ vai trò trụ cột khi chiếm hơn 82% lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026. Ảnh: THU TRINH.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 3-2026, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế. Vận tải hàng không giữ vai trò chủ lực khi chiếm tới 82,3% tổng lượng khách, vượt xa đường bộ (15,5%) và đường biển (2,2%). Tỷ trọng này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Việt Nam đối với phân khúc khách tầm trung và đường dài.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, kết quả tăng trưởng tích cực trong quý I-2026 có sự đóng góp quan trọng từ các chính sách hỗ trợ. Việc mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian lưu trú và đơn giản hóa thủ tục e-visa (visa điện tử) đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế.

Cùng với đó, việc gia tăng tần suất chuyến bay quốc tế, kết hợp nâng cấp hạ tầng sân bay, cao tốc đang góp phần cải thiện khả năng tiếp cận của du khách.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM cho rằng việc các hãng hàng không mở rộng mạnh mẽ mạng bay quốc tế là cơ hội để thành phố củng cố vai trò cửa ngõ đón khách. Thành phố đang tập trung xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Theo chuyên gia du lịch, việc mở rộng đường bay cần đi kèm với chiến lược phát triển điểm đến. Nếu không, ngành du lịch dễ rơi vào tình trạng tăng chuyến nhưng chưa tăng chi tiêu.

Do đó, Việt Nam cần chú trọng chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc thù và tăng cường liên kết giữa hàng không - du lịch - địa phương để tối ưu hiệu quả khai thác.