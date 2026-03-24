Nhiều hãng hàng không trong nước phải điều chỉnh khai thác chuyến bay nội địa 24/03/2026 13:44

(PLO)- Giá nhiên liệu bay tăng mạnh, nguồn cung gián đoạn khiến nhiều hãng hàng không trong nước phải điều chỉnh khai thác chuyến bay nội địa, thậm chí hủy chuyến để hạn chế thua lỗ.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết nguồn cung nhiên liệu hàng không Jet A-1 đang bị hạn chế do ảnh hưởng từ căng thẳng tại Trung Đông. Diễn biến này khiến các hãng bay trong nước đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu, chi phí khai thác tăng cao và phải giảm các chuyến bay nội địa.

Doanh nghiệp sợ bay sẽ lỗ

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay nội địa từ ngày 1-4.

Các đường bay bị ảnh hưởng gồm Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá và TP.HCM - Điện Biên. Tổng số chuyến bay bị hủy khoảng 23 chuyến/tuần.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng ưu tiên duy trì các đường bay trục và các tuyến kết nối quan trọng nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch. Trước mắt, hãng sử dụng nguồn nhiên liệu dự trữ trong tháng 3 và triển khai các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu để duy trì khai thác trong tháng 4.

Các hãng bay trong nước đang chịu ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng cao. Ảnh: V.LONG

Theo tính toán của hãng, giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD/thùng, chi phí khai thác có thể tăng gấp đôi, khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng càng bay càng lỗ.

Tương tự, đại diện Bamboo Airways cho biết trong hai tháng tới hãng sẽ tập trung nguồn lực cho các đường bay trục Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng và các điểm du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh. Các chuyến bay quốc tế thuê chuyến đến Trung Quốc, Philippines vẫn được duy trì. Tuy nhiên, tần suất bay có thể giảm so với cùng kỳ nếu giá nhiên liệu tiếp tục leo thang.

Hiện nhiều hãng hàng không trong nước cũng đang xem xét điều chỉnh giá vé trên một số đường bay nhưng vẫn trong khung giá do Nhà nước quy định.

Tính toán việc tăng trần vé máy bay ?

Trước biến động giá nhiên liệu, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam xây dựng các kịch bản điều hành vận tải hàng không.

Theo đó, cơ quan quản lý cần phối hợp với các hãng bay, doanh nghiệp cảng hàng không, đơn vị cung ứng nhiên liệu để đánh giá khả năng cung ứng trong ngắn và trung hạn. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp, bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục và tiết kiệm nhiên liệu.

Tránh ‘té nước theo mưa’ Trước đó, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu toàn ngành kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. Theo đó, cơ quan quản lý lưu ý tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá Jet A-1, phân tích tác động đến chi phí và giá vé, từ đó đề xuất giải pháp điều hành phù hợp nhằm ổn định thị trường.

Trường hợp các hãng đề xuất điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa, Cục Hàng không cần tổng hợp, đánh giá và đề xuất sửa đổi cơ chế quản lý giá theo hướng linh hoạt, gắn với biến động giá nhiên liệu.

Ngoài ra, cơ quan quản lý được giao nghiên cứu khả năng điều chỉnh giảm một số loại phí như dịch vụ cất hạ cánh, điều hành bay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhưng phải đánh giá kỹ tác động trước khi triển khai.

Trao đổi với PLO, PGS-TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng giá nhiên liệu tăng không chỉ ảnh hưởng ngành hàng không mà còn lan sang du lịch, vận tải và thương mại.

Theo ông, khó khăn xuất hiện trong bối cảnh thị trường hàng không và du lịch đang phục hồi tích cực. Hai tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,1% so với cùng kỳ, trong đó hàng không chiếm hơn 80%.

Nếu chi phí bay tiếp tục tăng, tác động sẽ không dừng ở doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến tăng trưởng chung. Do đó, cần có giải pháp điều hành linh hoạt, đồng thời đảm bảo minh bạch trong cấu thành giá để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.