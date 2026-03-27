Cục Hàng không đang phối hợp các cảng xây dựng chính sách hỗ trợ, giảm chi phí dịch vụ

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua, giá nhiên liệu hàng không ở mức cao. Các doanh nghiệp hàng không đang nỗ lực tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước thông qua các kênh trao đổi, ngoại giao.

Hiện các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu cam kết đáp ứng nhu cầu khai thác đến trung tuần tháng 4-2026. Tuy nhiên, sau thời điểm này, nguồn cung Jet A-1 gặp khó, nhiều khả năng phải nhập khẩu hoặc mua theo giá giao ngay (spot) ở mức cao.

Có thể phải điều chỉnh mạng bay từ tháng 4

Với khả năng cung ứng như trên, hoạt động vận tải hàng không từ nay đến giữa tháng 4 cơ bản vẫn được duy trì, đáp ứng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế về đội máy bay, hạ tầng.

Đến nay, các hãng hàng không trong nước vẫn khai thác theo lịch bay mùa Đông 2025-2026, chưa có sự điều chỉnh giảm tần suất.

Một số đường bay trong nước dự kiến sẽ bị cắt giảm. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, từ tháng 4-2026, để chủ động ứng phó với việc giá nhiên liệu cao, các hãng sẽ phải điều chỉnh mạng đường bay và tải cung ứng nhằm duy trì hoạt động và cân đối hiệu quả kinh doanh.

Vietnam Airlines cho biết dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay nội địa từ ngày 1-4.Các đường bay bị ảnh hưởng gồm: Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá và TP.HCM - Điện Biên. Tổng số chuyến bay bị hủy khoảng 23 chuyến mỗi tuần.

Theo báo cáo từ các hãng, mục tiêu ưu tiên là bảo đảm khai thác các đường bay trục chính như Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM, đồng thời duy trì các đường bay phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Một số đường bay khác có thể được tính toán cắt giảm hoặc tạm dừng nếu hiệu quả thấp.

Giá vé vẫn được giữ ổn định trong giai đoạn thấp điểm

Cục Hàng không cho biết các hãng đang cố gắng giữ mặt bằng giá vé nội địa ổn định trong tháng 3-2026, với nhiều mức giá linh hoạt, dao động từ khoảng 10% đến 100% mức giá tối đa theo quy định.

Do đang vào mùa thấp điểm, giai đoạn từ 28-2 đến 19-3, giá vé có xu hướng giảm so với trước đó. Tỉ trọng vé giá cao giảm, trong khi vé giá trung bình và giá thấp tăng lên.

Trước áp lực từ giá nhiên liệu, Cục Hàng không đang phối hợp với các đơn vị như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các cảng hàng không để xây dựng chính sách hỗ trợ, giảm chi phí dịch vụ.

Đồng thời, cơ quan này đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền một số giải pháp cấp bách.

Trong đó, đáng chú ý là đề xuất cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản, ngoài khung giá tối đa hiện hành, với mức điều chỉnh linh hoạt theo giá nhiên liệu.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng đề xuất gia hạn thuế nhập khẩu 0%, giảm thuế bảo vệ môi trường từ 1.500 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít đối với nhiên liệu Jet A-1, đồng thời xem xét giảm thuế giá trị gia tăng để giảm áp lực dòng tiền cho doanh nghiệp.

Một giải pháp khác là tiếp tục thúc đẩy ngoại giao với các quốc gia có nguồn cung lớn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ký kết, triển khai các hợp đồng mua nhiên liệu.

Ngoài ra, các bộ, ngành liên quan và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được đề nghị chỉ đạo Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn tăng tối đa công suất, ưu tiên sản xuất và cung cấp nhiên liệu Jet A-1 cho thị trường trong nước.