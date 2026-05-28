Hòa Phát đề xuất tham gia tái cơ cấu và nghiên cứu khai thác mỏ sắt Thạch Khê 28/05/2026 12:38

(PLO)- Mỏ quặng sắt Thạch Khê có tiềm năng nhưng độ khó cao, cần các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đánh giá, nghiên cứu trước khi thực hiện dự án.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa có văn bản gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đề xuất được tham gia tái cơ cấu và khai thác mỏ quặng sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Hòa Phát đánh giá việc ngành thép Việt Nam không tự chủ được nguồn nguyên liệu sản xuất, gần như bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu sẽ đối mặt rủi ro rất lớn.

Trong khi đó, mỏ sắt Thạch Khê với trữ lượng hơn 500 triệu tấn, đã được quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến theo Quyết định 866 ngày 18-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ, song nhiều năm chưa thể triển khai khai thác, gây lãng phí nguồn lực quốc gia.

Mỏ quặng sắt Thạch Khê. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đánh giá mỏ quặng sắt Thạch Khê nằm ở vị trí trung tâm, chiến lược của Việt Nam, Hòa Phát cho rằng không nên giao cho nhà đầu tư có yếu tố nước ngoài để đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng cho biết sẵn sàng liên danh với các tập đoàn hàng đầu khác của Việt Nam để cùng nghiên cứu triển khai dự án này.

Tập đoàn Hòa Phát đề xuất Chính phủ cho chủ trương mời các tổ chức tư vấn, chuyên gia đầu ngành luyện kim và khai thác mỏ trên thế giới tham gia nghiên cứu và đưa ra đánh giá về các vấn đề công nghệ, tác động môi trường và an toàn khai thác đối với mỏ quặng sắt Thạch Khê.

Nếu được chấp thuận, Hòa Phát cam kết tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tài chính, cùng các tập đoàn lớn khác tại Việt Nam… tham gia tái cơ cấu mua lại cổ phần của công ty sắt Thạch khê để đóng cửa mỏ tránh thất thoát cho tài sản nhà nước.