Du lịch TP.HCM thiếu gì để giữ chân khách quốc tế? 11/04/2026 07:29

(PLO)- Để nâng cao sức cạnh tranh và ghi dấu ấn lâu dài, du lịch TP.HCM cần thay đổi tư duy từ “có gì làm nấy” sang thiết kế và "đóng gói" các trải nghiệm bản địa thành những câu chuyện giàu cảm xúc.

Sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, từ văn hóa, ẩm thực đến nhịp sống đô thị, TP.HCM không thiếu yếu tố để hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, hiện nay nút thắt nằm ở cách kể chuyện và “đóng gói” trải nghiệm, khiến nhiều giá trị chưa được chuyển hóa thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh.

Thiếu câu chuyện và cách “đóng gói” trải nghiệm

TP.HCM từ lâu được xem là điểm đến năng động, nơi hội tụ đa dạng giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống thường nhật. Từ những con hẻm nhỏ, quán ăn đường phố đến nhịp sống của người dân, tất cả đều có thể trở thành chất liệu để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều trải nghiệm vẫn còn rời rạc, thiếu sự kết nối và chưa được kể lại một cách có chiều sâu.

Ông Martin Koerner, Giám đốc thương mại The Anam Group, cho rằng mỗi sản phẩm du lịch muốn tạo dấu ấn cần gắn với một câu chuyện cụ thể. Ông Martin Koerner dẫn chứng một hành trình đơn giản như ngồi xe jeep băng qua cồn cát ngắm hoàng hôn, sau đó lên thuyền thưởng ngoạn hồ sen và thưởng trà, nếu được xây dựng thành một câu chuyện giàu cảm xúc sẽ tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Đơn vị không chỉ tạo ra điểm đến, mà tạo ra khoảnh khắc và câu chuyện để du khách mang theo và kể lại.

Dù vậy theo ông Koerner, vẫn tồn tại khoảng cách giữa cách Việt Nam kể về chính mình và cách du khách quốc tế tiếp nhận. Nhiều du khách chưa thực sự hiểu hết giá trị điểm đến, do đó việc thu hút họ không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cách truyền tải, cần đặt mình vào góc nhìn và cảm nhận của du khách.

Theo các doanh nghiệp, TP.HCM còn thiếu những câu chuyện. Đây là khoảng trống mà doanh nghiệp cần lấp đầy và cũng là bài toán không thể giải nếu thiếu dữ liệu, công nghệ và sự phối hợp từ nhiều bên.

TP.HCM sở hữu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống thường nhật nhưng các trải nghiệm vẫn còn rời rạc. Ảnh: THU TRINH.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Huy, CEO Localis.vn, cho rằng du lịch TP.HCM hiện không thiếu trải nghiệm, mà thiếu cách “kể lại” và “đóng gói” những trải nghiệm đó thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Thay vì chỉ quảng bá địa điểm, thành phố cần được tái hiện qua nhịp sống thường nhật, từ con người, ẩm thực đến không gian văn hóa. Chính sự tổng hòa của những mảnh ghép nhỏ này mới tạo nên bản sắc và định vị riêng cho điểm đến.

Tuy nhiên, nếu thiếu nền tảng số làm xương sống, các trải nghiệm này sẽ tiếp tục phân tán. Ngược lại, khi được tích hợp trong một hệ sinh thái all-in-one, du khách có thể dễ dàng khám phá, đặt dịch vụ, thanh toán và cá nhân hóa hành trình trong một trải nghiệm liền mạch.

Từ định hướng đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM đã ký kết hợp tác với Localis để phát triển cổng thông tin visithcmc.vn, hướng tới việc biến nền tảng này thành một hệ sinh thái sống”. Không chỉ cung cấp thông tin, nền tảng sẽ liên tục cập nhật các câu chuyện, trải nghiệm và con người của thành phố, giúp mỗi hành trình được thiết kế từ góc nhìn bản địa.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, việc phát triển visithcmc.vn không dừng lại ở một website, mà là xây dựng một nền tảng kết nối toàn diện, giúp du lịch thành phố chuyển mình trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ hòa quyện cùng bản sắc để đưa chất sống đô thị đến gần hơn với du khách toàn cầu.

Tái cấu trúc tài nguyên theo hướng sản phẩm

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang chuyển dịch sang cá nhân hóa, du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm riêng biệt thay vì các tour đại trà. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc sản phẩm du lịch, lấy câu chuyện đời sống bản địa làm trung tâm thay vì chỉ xoay quanh điểm đến.

Ở góc độ quản lý, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhận định thành phố không thiếu tài nguyên, nhưng lại thiếu cách tổ chức các nguồn lực này thành sản phẩm cụ thể.

Theo ông, cần chuyển từ tư duy có gì làm nấy sang tư duy thiết kế trải nghiệm có chủ đích. Trong đó, mỗi khu vực, mỗi cộng đồng được định vị như một không gian trải nghiệm riêng biệt.

Theo ông Bình, một khu phố không chỉ là nơi để tham quan mà phải trả lời được câu hỏi: "Du khách sẽ sống như thế nào, cảm nhận điều gì và mang theo câu chuyện gì khi rời đi?"

Để làm được điều này, vai trò của cộng đồng địa phương là yếu tố then chốt. Khi người dân trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị từ kể chuyện, hướng dẫn đến cung cấp dịch vụ, trải nghiệm sẽ trở nên chân thực và giàu chiều sâu hơn.

TP.HCM đặt mục tiêu đón 61 triệu lượt khách (11 triệu quốc tế) trong năm 2026. Ảnh: THUẬN VĂN.

Trong khi đó, bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, cho rằng điểm yếu lớn hiện nay là sự thiếu liên kết giữa các sản phẩm. Dù sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn như ẩm thực, văn hóa, sự kiện và không gian đô thị, nhưng các mảnh ghép này chưa được kết nối thành hành trình hoàn chỉnh.

“Chúng ta có nhiều mảnh ghép tốt nhưng chưa ghép lại thành một câu chuyện xuyên suốt. Nếu không có sự liên kết, mỗi trải nghiệm dù hấp dẫn vẫn chỉ tồn tại đơn lẻ, khó tạo sức hút lâu dài” - bà Tú nhận định.

Từ đó, bà Tú đề xuất cần hình thành liên minh điểm đến, kết nối doanh nghiệp, cộng đồng, nhà sáng tạo nội dung và cơ quan quản lý để tạo ra chuỗi trải nghiệm liền mạch, nhất quán. Đồng thời, hoạt động xúc tiến cũng cần chuyển từ quảng bá điểm đến sang kể những câu chuyện cụ thể, gần ngay với cảm xúc và nhu cầu của du khách.

TS Dương Đức Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, cho rằng dữ liệu và công nghệ sẽ là nền tảng để tái cấu trúc sản phẩm. Việc nắm bắt hành vi di chuyển, nhu cầu và điểm chạm cảm xúc của du khách sẽ giúp doanh nghiệp thiết kế những hành trình linh hoạt, cá nhân hóa hơn.

Theo TS Minh, những câu chuyện ấy chỉ có thể được đồng sáng tạo bởi nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và chính người dân thành phố. Trong đó, nhà quản lý đóng vai trò kiến tạo chính sách và không gian, doanh nghiệp là lực lượng triển khai sản phẩm, còn giới nghiên cứu cung cấp nền tảng dữ liệu và luận cứ khoa học.

Theo báo cáo Vietnam’s Travel Landscape 2026 của The Outbox Company, chỉ số sẵn sàng giới thiệu điểm đến (NPS) của du lịch Việt Nam chỉ đạt 24,2 - chưa bằng một nửa mức trung bình khu vực (53,4). Trong khi đó, chi tiêu bình quân mỗi du khách quốc tế tại Việt Nam chỉ khoảng 32 triệu đồng/chuyến so với 39 triệu đồng tại Thái Lan, qua đó cho thấy ngành du lịch đang tăng trưởng về lượng nhưng chưa tạo được trải nghiệm đủ sâu để giữ chân và gia tăng giá trị trên mỗi du khách.