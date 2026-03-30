TP.HCM: Đưa lễ hội thành sản phẩm du lịch chủ lực 30/03/2026 14:20

(PLO)- TP.HCM đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá và định vị thương hiệu "thành phố lễ hội" trên bản đồ du lịch quốc tế thông qua việc xây dựng hệ sinh thái sự kiện đồng bộ, chuyên nghiệp.

Khai thác lợi thế văn hóa, làm mới cách tiếp cận

Theo TS Daisy Kanagasapapathy (RMIT Việt Nam), TP.HCM sở hữu nền tảng văn hóa phong phú với đời sống đô thị sôi động. Đây là tiềm năng quan trọng để phát triển hệ sinh thái lễ hội. Đáng chú ý, cách tổ chức đang chuyển dịch khi toàn bộ đô thị được xem như một sân khấu mở, không còn bó hẹp không gian.

Xu hướng mới đặt trọng tâm vào trải nghiệm, giúp du khách trực tiếp tham gia và cảm nhận chiều sâu văn hóa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đánh giá sự gắn kết giữa lễ hội và sản phẩm du lịch hiện vẫn còn rời rạc. Du lịch đêm chưa đa dạng, chủ yếu xoay quanh ăn uống, thiếu sản phẩm đặc sắc để giữ chân du khách.

Để tái định vị hình ảnh, TP.HCM cần tái cấu trúc hệ thống sản phẩm du lịch theo hướng cân bằng giữa ngày và đêm. Việc này nhằm tạo sự đồng bộ với chuỗi sự kiện và làm nổi bật bản sắc riêng của điểm đến.

Theo ông Trần Quang Duy, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt, tiềm năng du lịch lễ hội của thành phố chưa được khai thác xứng tầm. “TP.HCM mới” sau khi mở rộng địa giới hành chính sở hữu bản đồ tài nguyên văn hóa hiếm có, kết hợp giữa đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và biển đảo.

Ông Duy cho rằng nếu có quy hoạch tổng thể du lịch văn hóa vùng Đông Nam Bộ, TP.HCM hoàn toàn có thể xây dựng chuỗi sự kiện trải đều trong năm. Khi đó, mỗi tháng đều mang một sắc thái riêng để làm mới trải nghiệm và giữ chân du khách.

Chuyên gia du lịch Phan Yến Ly nhận định thế mạnh của TP.HCM không chỉ ở hạ tầng mà còn ở nguồn nhân lực chất lượng cao. Dù vậy, sự kết nối giữa lễ hội và tour tuyến vẫn chưa tương xứng. Bà Ly dẫn chứng Lễ hội Áo dài được tổ chức quy mô nhưng thiếu sản phẩm du lịch đi kèm. Trong khi đó, Đà Nẵng hay Huế đã làm tốt việc liên kết lịch lễ hội với tour tuyến từ sớm.

Lễ hội Áo dài là sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Du lịch Việt cho biết các lễ hội tạo điểm nhấn mùa vụ giúp doanh nghiệp xây dựng sản phẩm chuyên đề. Việc này kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, ẩm thực, mua sắm, từ đó tăng chi tiêu bình quân của du khách.

“Từ các lễ hội thời gian qua có thể thấy hiệu ứng kích cầu rất tốt. Lễ hội Tết Việt hay Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành điểm hẹn không thể thiếu. Lễ hội càng nhiều, chúng tôi càng có thêm chất liệu để quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch”, ông Vũ chia sẻ.

Xây dựng hệ sinh thái lễ hội liên kết

Các chuyên gia thống nhất TP.HCM cần chuyển từ cách làm rời rạc sang phát triển hệ sinh thái lễ hội có tính liên kết. Trong đó, các trụ cột chính gồm Lễ hội Áo dài và Lễ hội Sông nước.

TS Bùi Quốc Liêm (Đại học RMIT) cho rằng thành phố cần chiến lược thương hiệu dài hạn với câu chuyện xuyên suốt. Cấu trúc lễ hội cần rõ ràng gồm: sự kiện chủ lực, hoạt động theo mùa và chương trình cộng đồng.

Các chương trình biểu diễn quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật sắp đặt ánh sáng, drone, nghệ thuật đa phương tiện và trải nghiệm ven sông sẽ giúp biến sông Sài Gòn thành một sân khấu thị giác đặc trưng, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi được kết nối với các chuỗi sự kiện. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh truyền thông số toàn cầu, thu hút nghệ sĩ quốc tế và liên kết với các ngành công nghiệp sáng tạo như thời trang, âm nhạc và điện ảnh sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn hình ảnh các lễ hội.

Trong đó, Lễ hội Áo dài cần nâng tầm thành hành trình trải nghiệm văn hóa sống. Song song đó, hệ thống sông ngòi có thể trở thành trục định vị hình ảnh, kết hợp kể chuyện di sản với hoạt động ven sông để tạo trải nghiệm liền mạch. Các hình thức tương tác mới như “hộ chiếu số” hay trò chơi hóa đô thị cũng được kỳ vọng giúp du khách khám phá sâu hơn.

Bạn trẻ diện Việt phục truyền thống rực rỡ, diễu hành qua các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: QUỲNH DIỆP - THUẬN VĂN.

Theo TS Kanagasapapathy, Lễ hội Sông nước mở ra cơ hội định vị TP.HCM như một đô thị gắn với sông rạch. Tương tự Amsterdam hay Bangkok, thành phố có thể dùng hệ thống sông ngòi làm trục trung tâm cho hình ảnh điểm đến toàn cầu.

Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện Lữ hành Saigontourist cho rằng sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp là yếu tố quyết định. Việc đồng bộ giữa ngành du lịch với hàng không, khách sạn và các chính sách kích cầu sẽ giúp tối ưu hiệu quả khai thác.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị Truyền Thông BenThanh Tourist đề xuất mở rộng không gian tổ chức lễ hội ra nhiều quận, huyện. Cách làm này không chỉ tạo sức lan tỏa mà còn thúc đẩy du lịch ở cả khu vực trung tâm lẫn ngoại ô. Khi xây dựng được hệ sinh thái lễ hội đồng bộ và tạo được dấu ấn cảm xúc, TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành điểm đến lễ hội hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết Sở đã đưa các lễ hội lớn của TP.HCM vào lịch trình du lịch và hợp tác với các đơn vị du lịch để xây dựng chương trình. Đồng thời, Sở đang phối hợp với ngành văn hóa và tìm kiếm chuyên gia để xây dựng bảng thuyết minh chi tiết về giá trị lịch sử, văn hóa của các di sản và lễ hội nhằm phục vụ khách du lịch quốc tế.