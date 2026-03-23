Hàng không Việt mở thêm hàng loạt đường bay quốc tế 23/03/2026 11:19

(PLO)- Các hãng hàng không đang đồng loạt đẩy mạnh việc khôi phục và mở mới hàng loạt đường bay quốc tế nhằm đón đầu nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách.

Mở rộng đường bay quốc tế

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại quốc tế phục hồi mạnh mẽ, các hãng hàng không Việt Nam đang đồng loạt mở rộng mạng bay, đặc biệt tại khu vực châu Á và châu Âu.

Hãng Vietravel Airlines vừa chính thức mở bán trở lại đường bay kết nối Hà Nội - Bangkok, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế và tái định vị thương hiệu. Theo kế hoạch, chặng bay giữa sân bay Quốc tế Nội Bài và sân bay Quốc tế Suvarnabhumi sẽ được khai thác từ ngày 24-4 đến 24-10-2026 với tần suất một chuyến mỗi ngày.

Việc khôi phục đường bay diễn ra trong bối cảnh thị trường du lịch Đông Nam Á tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt ở các điểm đến có khoảng cách gần, thời gian bay thuận tiện. Bangkok từ lâu là điểm đến quen thuộc của du khách Việt nhờ sự kết hợp hài hòa giữa mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Hàng không Việt mở rộng mạng bay quốc tế, đặc biệt tại khu vực châu Á và châu Âu. Ảnh: THU TRINH

Song song đó, Vietnam Airlines cũng công bố kế hoạch khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Schiphol, dự kiến bắt đầu từ ngày 16-6 với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần, sử dụng máy bay thân rộng Airbus A350. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam với Hà Lan.

Khi đi vào hoạt động, mạng bay của Vietnam Airlines tại châu Âu sẽ được mở rộng lên 12 đường bay, kết nối 8 điểm đến trọng điểm. Qua đó, tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy giao thương, du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước vươn xa ra thế giới.

Ở phân khúc hàng không mới nổi, Sun PhuQuoc Airways đang triển khai chiến lược “Rise to Asia”, hướng tới xây dựng mạng bay rộng khắp khu vực. Theo kế hoạch, hãng sẽ khai thác 9 đường bay đến 7 thị trường trọng điểm gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ và Malaysia. Chuyến bay quốc tế đầu tiên trên chặng Phú Quốc - Đài Bắc dự kiến khởi hành từ ngày 29-3.

Trong khi đó, Vietjet Air tiếp tục mở rộng mạng bay khu vực bằng việc khai thác hai đường bay mới. Cụ thể, tuyến Đà Nẵng - Jakarta dự kiến khai trương từ ngày 29-4 với tần suất 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, còn đường bay Nha Trang - Singapore sẽ được khai thác từ ngày 1-6 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Tối ưu chi phí, hướng tới thị trường xa

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng các hãng bay trong nước cần chủ động tối ưu chi phí, duy trì ổn định mạng đường bay hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp với ngành du lịch để nghiên cứu mở mới hoặc gia tăng tần suất khai thác tới các thị trường tiềm năng như châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, Đông Âu, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Định hướng này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động hàng không thế giới vẫn chịu ảnh hưởng từ những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông, khiến giá nhiên liệu tăng cao, làm gián đoạn chuỗi khai thác bay toàn cầu.

Theo Cục Hàng không, việc mở rộng mạng bay quốc tế vì vậy không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu du lịch, thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu toàn ngành vận chuyển khoảng 95 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tương ứng mức tăng trưởng 13% và 15% so với năm 2025.

Việc mở rộng mạng lưới bay quốc tế giúp thúc đẩy giao thương và du lịch. Ảnh: THU TRINH.

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện Vietravel Airlines cho biết việc triển khai các chương trình ưu đãi ngay khi mở bán đường bay là giải pháp nhằm nâng cao hệ số sử dụng ghế trong giai đoạn đầu khai thác, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông tích cực khi hãng quay trở lại thị trường quốc tế.

Song song đó, hãng đang từng bước củng cố năng lực vận hành, dự kiến tiếp nhận thêm tàu bay mới vào cuối tháng 3 để bổ sung đội bay, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng đường bay trong thời gian tới.

Theo PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm sáng lập bộ môn kỹ thuật hàng không của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), việc các hãng hàng không Việt Nam đồng loạt mở mới và khôi phục đường bay quốc tế là tín hiệu tích cực cho thấy ngành hàng không và du lịch đang trên đà phục hồi rõ nét.

Không chỉ mở rộng lựa chọn cho hành khách, các đường bay còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối thương mại và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chiến lược linh hoạt trong mở rộng mạng bay, đa dạng hóa điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ được xem là yếu tố then chốt giúp các hãng hàng không gia tăng năng lực cạnh tranh và tận dụng hiệu quả cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn tới.