Hàng không triển khai đồng loạt giải pháp để vượt bão giá xăng dầu 31/03/2026 14:07

(PLO)- Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng vọt vượt mọi kịch bản, các hãng hàng không đồng loạt triển khai giải pháp tối ưu vận hành và kiến nghị điều hành linh hoạt để duy trì đà tăng trưởng.

Sáng 31-3, tại tọa đàm “Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu” do Báo Thanh Niên tổ chức, đại diện các hãng bay cho biết giá nhiên liệu Jet A1 tăng đột biến. Mức tăng này vượt xa mọi kịch bản ứng phó, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành toàn ngành.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho hay giá Jet A1 hiện bình quân khoảng 190 USD/thùng. Có thời điểm giá vọt lên 242,7 USD/thùng, gấp 3 lần mức các hãng xây dựng kế hoạch cho năm 2026. Với mỗi 1 USD tăng thêm, chi phí của hãng đội lên hơn 300 tỉ đồng/năm. Tính theo mức tăng hiện tại, tổng chi phí phát sinh có thể vượt 30.000 tỉ đồng mỗi năm.

Dù chịu áp lực lớn, hãng vẫn áp dụng giá vé linh hoạt. Trong đó, giá bình quân hiện ở mức khoảng 80% giá trần. “Giá vé chắc chắn sẽ phải điều chỉnh, nhưng chúng tôi sẽ tính toán hài hòa giữa quyền lợi người tiêu dùng, yếu tố cạnh tranh và mục tiêu tăng trưởng dài hạn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tọa đàm “Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu” do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 31-3. Ảnh: NHẬT THỊNH.

Ông Tô Việt Thắng, Phó Tổng giám đốc thường trực Vietjet, cho biết chi phí nhiên liệu hiện chiếm 30-40% tổng chi phí vận hành. Con số này đã tăng gấp 3 lần, vượt xa các kịch bản dự phòng. Trước tình hình này, hãng triển khai đồng loạt giải pháp như vận hành đội bay tiết kiệm nhiên liệu tới 20%, tối ưu chuyến bay và ứng dụng AI quản trị chi phí.

Tuy nhiên, do nguồn cung nhiên liệu thiếu ổn định, Vietjet không loại trừ khả năng giảm tới 20% sản lượng khai thác. Hãng cam kết hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bằng việc chuyển sang các chuyến bay gần nhất miễn phí.

Áp lực càng rõ nét với Vietravel Airlines khi chi phí nhiên liệu dự kiến tăng thêm khoảng 20 tỉ đồng mỗi tàu bay trong tháng 4. Với quy mô đội bay nhỏ, nhiều chuyến bay của hãng rơi vào tình trạng “càng bay càng lỗ”. Do đó, hãng sẽ cắt giảm tần suất các đường bay kém hiệu quả từ đầu tháng 4 đến 23-4 để hạn chế thua lỗ.

Trong khi đó, Sun PhuQuoc Airways thừa nhận việc điều chỉnh giá vé là khó tránh khỏi khi chi phí đầu vào leo thang. Dù vậy, hãng vẫn nỗ lực cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và khả năng chi trả của thị trường.

Trước biến động khó lường, các hãng kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam điều hành linh hoạt hơn. Đặc biệt là việc phân bổ slot bay phù hợp trong các tháng cao điểm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động.