Giá vé máy bay dịp lễ 30-4 ngang mức Tết 22/04/2026 14:13

(PLO)- Giá vé máy bay dịp lễ 30-4 và 1-5 ghi nhận mức tăng mạnh trên nhiều đường bay du lịch, trong đó trục Hà Nội - TP.HCM có giá tương đương cao điểm Tết.

Thị trường vé máy bay dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đang bước vào giai đoạn cao điểm với mặt bằng giá tăng trên nhiều đường bay chính.

Trên trục Hà Nội - TP.HCM, giá vé hạng phổ thông giai đoạn 25 đến 29-4 dao động phổ biến từ 3,2 đến 4,2 triệu đồng/chiều. Mức này tương đương dịp Tết Nguyên đán 2026 và cao hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Vietnam Airlines và Bamboo Airways niêm yết mức cao nhất từ 3,9-4,2 triệu đồng. Vietjet Air dao động 3,2-3,9 triệu đồng, còn Vietravel Airlines khoảng 3,3-3,8 triệu đồng.

Ở nhóm điểm đến biển, nhu cầu tăng mạnh khiến một số chặng rơi vào tình trạng “cháy vé” cục bộ. Đặc biệt là các đường bay có tỉ lệ lấp đầy trên 90% như TP.HCM - Tuy Hòa, TP.HCM - Côn Đảo, Hà Nội - Chu Lai và Hà Nội - Đồng Hới. Tuyến Hà Nội - Cam Ranh giữ mức 3,5- 4,2 triệu đồng, trong khi chiều về từ Cam Ranh ra Hà Nội đã chạm ngưỡng 3,9-4,2 triệu đồng và nhiều chuyến chỉ còn vé hạng cao.

Đáng chú ý, Phú Quốc tiếp tục là điểm đến thu hút khách nhất. Nhiều chuyến bay thẳng trong ngày 29-4 đã kín chỗ hạng phổ thông, buộc hành khách phải chuyển sang bay nối chuyến với chi phí có thể lên hơn 5 triệu đồng/chiều.

Giá vé chặng Hà Nội - Phú Quốc từ 4,3 - 5,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air dao động từ 3,1-4,8 triệu đồng. Ở chiều TP.HCM - Phú Quốc, giá dao động khoảng 1,8-3 triệu đồng mỗi chiều.

Khảo sát giá vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Ghi nhận thực tế cho thấy dù chủ động săn vé sớm, nhiều hành khách vẫn gặp khó khi giá cao và lựa chọn hạn chế.

Anh Hữu Linh (TP.HCM) cho biết đã tìm vé từ giữa tháng 4 cho hành trình ra Hà Nội, nhưng mức giá phổ thông vẫn quanh 3,5-4 triệu đồng/chiều. “Giá năm nay cao hơn rõ, nhưng nếu chờ sát ngày còn khó mua hơn nên tôi phải chốt sớm”, anh nói.

Tương tự, chị Thu Hà (Lâm Đồng) dự định đi Phú Quốc dịp lễ cho biết nhiều chuyến bay thẳng đã hết vé phổ thông từ sớm. Gia đình chị phải chọn bay nối chuyến với chi phí gần 5 triệu đồng/chiều. Chị chia sẻ mức giá này khá áp lực nhưng vẫn phải đi đúng lịch.

Trong khi đó, một số hành khách linh hoạt điều chỉnh lịch trình để tiết kiệm chi phí. Anh Hoàng Long (TP.HCM) cho biết đã dời lịch bay sang ngày 26-4 để mua được vé rẻ hơn khoảng 15–20%. Theo anh, nếu bay đúng cao điểm thì giá rất cao nên chọn đi sớm để giảm chi phí.

Các đại lý vé máy bay cũng xác nhận xu hướng khách chủ động đặt sớm và sẵn sàng thay đổi kế hoạch. Tuy vậy, với những chặng nóng như Phú Quốc và các điểm du lịch biển, tình trạng hết vé phổ thông vẫn diễn ra trong các ngày cao điểm. Nhiều hành khách buộc phải chuyển sang hạng vé cao hơn hoặc điều chỉnh hành trình.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng tần suất khai thác lên 46 chuyến/giờ, giảm ùn tắc dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: THU TRINH.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2026, Cục Hàng không Việt Nam vừa điều chỉnh tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được nâng từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ. Quy định này áp dụng trong khung giờ ban ngày (từ 6 giờ đến 23 giờ), từ ngày 25-4 đến 5-5-2026.

Việc điều chỉnh triển khai linh hoạt dựa trên năng lực khai thác thực tế. Giải pháp này nhằm tối ưu hóa các khung giờ cao điểm, hạn chế tình trạng tàu bay phải chờ đợi trên không và ưu tiên các đường bay trọng điểm.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, phương án này giúp nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh giá xăng dầu biến động do căng thẳng tại Trung Đông. Việc tăng slot vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn khai thác, duy trì hoạt động ổn định tại sân bay và đáp ứng tốt nhu cầu của hành khách.