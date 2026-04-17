Người Việt đổ xô tìm điểm tránh nóng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 17/04/2026 11:57

(PLO) - Nhu cầu du lịch nội địa của người Việt dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay tăng trưởng mạnh đến 81%, trong đó các điểm đến ven biển và tiêu chí tối ưu chi phí chiếm ưu thế.

Dữ liệu từ nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda sáng 17-4 cho thấy nhu cầu du lịch của người Việt trong kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm nay tăng cao. Đặc biệt ở thị trường nội địa, mức tăng trưởng lên đến 81% so với cùng kỳ năm trước.

Chuỗi kỳ nghỉ gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 là thời điểm vàng cho các chuyến đi dài ngày. Năm 2026, ba ngày lễ rơi vào cùng một tuần, tạo điều kiện để người lao động kéo dài kỳ nghỉ nếu chủ động sắp xếp thêm thời gian.

Theo Agoda, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tăng mạnh phản ánh xu hướng du khách tận dụng kỳ nghỉ dài nhất trong năm để du lịch. Người dân ưu tiên những điểm đến quen thuộc, thuận tiện di chuyển, trong đó các địa phương ven biển chiếm ưu thế tuyệt đối. Cụ thể, Vũng Tàu dẫn đầu với mức tăng 101%, tiếp đến là Nha Trang (tăng 96%), Đà Nẵng (tăng 89%) và Phan Thiết (tăng 72%).

Đáng chú ý, Đà Lạt là điểm đến không giáp biển duy nhất lọt top với mức tăng 45% nhờ lợi thế khí hậu mát mẻ. Trong bối cảnh nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ gần 40 độ C, nhu cầu tìm kiếm các điểm tránh nóng gia tăng rõ rệt.

Du khách ưu tiên lựa chọn các điểm đến ven biển và những địa danh quen thuộc để nghỉ dưỡng dịp lễ 30-4. Ảnh: DH.

Bảng xếp hạng cho thấy sự thay đổi trong hành vi du lịch của người Việt. Các yếu tố tiện lợi, chi phí hợp lý và khoảng cách di chuyển ngắn ngày càng được ưu tiên. Thay vì khám phá điểm đến mới lạ, du khách có xu hướng lựa chọn địa danh quen thuộc để tối ưu trải nghiệm cùng gia đình.

Ở thị trường quốc tế, lượng tìm kiếm tăng 9% so với cùng kỳ. Các điểm đến phổ biến như Bangkok và Singapore tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Tokyo và Seoul ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt 49% và 20%. Đài Bắc cũng góp mặt trong Top 5 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda Việt Nam, cho biết du khách đang ưu tiên các chuyến đi dễ lên kế hoạch và tối ưu chi phí. "Xu hướng nổi bật hiện nay là lựa chọn hành trình ngắn, điểm đến quen thuộc nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái", ông nhấn mạnh.