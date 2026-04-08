Doanh nghiệp lữ hành tìm cách 'giải nhiệt' giá tour dịp lễ 30-4 và 1-5 08/04/2026 15:17

(PLO)- Dù áp lực chi phí đầu vào tăng cao, các doanh nghiệp lữ hành đang rốt ráo triển khai nhiều giải pháp để ổn định giá tour và thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay.

Thị trường du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5 ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ trong xu hướng tiêu dùng khi giá vé máy bay vẫn ở mức cao. Để thích ứng, các đơn vị lữ hành buộc phải tối ưu vận hành, đa dạng hóa sản phẩm đường bộ và tung nhiều gói ưu đãi sớm nhằm duy trì sức nóng cho mùa du lịch cao điểm.

Áp lực giá vé máy bay khiến du khách thay đổi lộ trình

Khảo sát từ các doanh nghiệp du lịch cho thấy du khách có xu hướng lựa chọn các hành trình ngắn từ 3-5 ngày, ưu tiên tuyến biển đảo hoặc các TP lớn gắn với sự kiện.

Anh Hoàng Sơn (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) cho biết gia đình anh đã quyết định hủy kế hoạch đi Phú Quốc bằng máy bay vì giá vé khứ hồi cho 4 người vượt quá ngân sách dự kiến. "Thay vì bay, chúng tôi chọn tour đi Phan Thiết bằng tàu hỏa chất lượng cao. Chi phí đi lại giảm đáng kể, con cái lại có trải nghiệm mới lạ mà dịch vụ lưu trú vẫn đảm bảo", anh Sơn nói.

Ghi nhận tại Công ty Du Lịch Việt, khoảng 70-80% số chỗ cho dịp lễ đã được lấp đầy, trong đó các tour outbound và tour biển đảo đạt tỉ lệ đặt chỗ sớm cao nhất. Phần lớn khách hàng chủ động lên kế hoạch từ 4-6 tuần trước kỳ nghỉ để tận dụng ưu đãi, đồng thời đảm bảo vé máy bay giờ đẹp và dịch vụ lưu trú chất lượng.

Tuy nhiên, mặt bằng giá tour năm nay tăng khoảng 10-20% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt ở các chương trình phụ thuộc nhiều vào đường bay. Việc nhiều hãng hàng không quốc tế điều chỉnh giá và áp dụng phụ thu nhiên liệu khiến giá vé dịp cao điểm có thể cao hơn ngày thường từ 30-40%.

Giá tour năm nay tăng khoảng 10-20% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: THU TRINH.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt cho biết dù chi phí đầu vào tăng, nhu cầu du lịch vẫn không giảm mạnh, song tâm lý khách hàng trở nên thận trọng hơn khi cân nhắc về giá, lịch trình và điểm đến. Đáng chú ý, nhóm khách doanh nghiệp vốn ưa chuộng tour hàng không hoặc các tuyến nước ngoài gần như Thái Lan, nay đang có xu hướng chuyển sang tour nội địa hoặc hành trình ít phụ thuộc đường bay.

Theo ông Cao Văn Tùng, Phó Tổng Giám đốc BenThanh Tourist, ngành du lịch đang đối mặt với áp lực lớn khi hàng loạt chi phí như vé máy bay, phụ phí hàng không và vận chuyển đồng loạt tăng cao. Điều này đặc biệt gây khó khăn đối với thị trường khách quốc tế (inbound), bởi các đoàn khách thường đặt dịch vụ trước từ 6 tháng đến một năm. Khi hợp đồng đã được ký kết với mức giá cố định, doanh nghiệp rất khó điều chỉnh tăng giá để bù đắp chi phí phát sinh.

Du khách Nguyễn Cẩm Tú trải nghiệm tour đến Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa (tỉnh Vĩnh Long).

Trong khi đó, đại diện Công ty Du lịch BestPrice cho biết nhu cầu tìm hiểu tour vẫn khả quan, nhưng việc giá vé máy bay tăng khiến khách hàng còn dè dặt trong quyết định đặt tour. Trước tình hình này, doanh nghiệp đã đẩy mạnh các chương trình du lịch đến điểm đến gần, ưu tiên phương tiện di chuyển bằng ô tô hoặc phương tiện cá nhân nhằm giảm chi phí và phù hợp hơn với khả năng chi trả.

Song song đó, các doanh nghiệp cũng tích cực làm việc với hãng hàng không để tìm nguồn vé theo dạng sê-ri, cố định ngày bay, qua đó xây dựng các gói tour có mức giá ổn định và cạnh tranh hơn so với vé linh hoạt.

Liên kết chuỗi dịch vụ để "hạ nhiệt" giá tour

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong thời gian tới, ngành du lịch TP sẽ tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm mới và tăng cường liên kết với các địa phương nhằm thu hút du khách trong dịp lễ 30-4 và 1-5 cũng như mùa hè 2026.

Theo ông Bình, trong bối cảnh chi phí biến động, việc doanh nghiệp chủ động tối ưu chi phí, đa dạng hóa sản phẩm và triển khai khuyến mãi đã giúp du khách có thêm lựa chọn phù hợp, góp phần duy trì sức cầu thị trường.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo nhu cầu du lịch tăng cao kéo theo nguy cơ lừa đảo trên môi trường số. Các thủ đoạn phổ biến gồm giả mạo fanpage, website “nhái”, gửi link đánh cắp thông tin và giả danh nhân viên vận chuyển. Người dân cần đặt dịch vụ qua kênh chính thức, không chuyển tiền khi chưa xác minh, tránh cung cấp thông tin cá nhân. Doanh nghiệp cần minh bạch thông tin, chuẩn hóa kênh nhận diện và phối hợp xử lý vi phạm.

Hiện ngành du lịch TP.HCM cũng đang phối hợp với các đơn vị vận tải, hàng không, đường sắt và doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các gói kích cầu trọn gói, kết hợp vé máy bay, khách sạn và dịch vụ tham quan với mức giá ưu đãi. Những chương trình liên kết này không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn tạo thuận lợi trong việc di chuyển.

Để giữ giá tour ổn định, nhiều doanh nghiệp đã chấp nhận “chia sẻ” áp lực chi phí bằng cách đàm phán với nhà cung cấp dịch vụ như khách sạn, nhà xe, đồng thời giữ nguyên giá các vé đoàn đã đặt trước. Nhờ đó, nhiều tour dịp lễ 30-4 và mùa hè 2026 vẫn duy trì được mặt bằng giá hợp lý.

Ông Cao Văn Tùng nêu ý kiến việc “gồng gánh” chi phí khiến lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm đáng kể, thậm chí không còn lợi nhuận. Do đó, ông kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ từ cấp quốc gia để tháo gỡ khó khăn về chi phí vận tải, bởi nếu tình trạng đầu vào tăng kéo dài trong khi đầu ra không thể điều chỉnh, doanh nghiệp lữ hành sẽ đối mặt nguy cơ suy giảm khả năng tồn tại.

Du khách đang có xu hướng chuyển sang tour nội địa hoặc hành trình ít phụ thuộc đường bay.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, cho biết đơn vị đang tái cấu trúc chuỗi dịch vụ, tăng cường phối hợp với đối tác nhằm giữ ổn định giá tour trong mùa cao điểm. Thay vì tăng giá, doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và thiết kế sản phẩm linh hoạt, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các hành trình phù hợp với ngân sách.