Đánh thức tiềm năng du lịch ven sông xã Đông Thạnh, TP.HCM 03/05/2026 15:55

(PLO)- Chương trình nghệ thuật thực cảnh "Hồn trầu Nam Bộ" tại Đình Bình Nhan (xã Đông Thạnh, TP.HCM) đã khởi đầu cho chiến lược quảng bá du lịch văn hóa kết hợp không gian ven sông Sài Gòn.

Tối 2-5, UBND xã Đông Thạnh (TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hồn trầu Nam Bộ” tại không gian ven sông Đình Bình Nhan. Sự kiện mở ra hướng quảng bá mới cho du lịch văn hóa gắn với không gian ven sông Sài Gòn.

Với chất liệu chủ đạo từ văn hóa trầu cau và bản sắc vùng đất “18 Thôn Vườn Trầu”, chương trình góp phần định hình sản phẩm du lịch cộng đồng giàu bản sắc cho khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.

Chương trình được tổ chức tại không gian ven sông Đình Bình Nhan, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây là hoạt động nổi bật nhằm quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa - sinh thái của xã Đông Thạnh, vùng đất giàu truyền thống của khu vực “18 Thôn Vườn Trầu” xưa.

Mở đầu là tiết mục đơn ca cổ “Dưới bóng tượng đài” do nghệ nhân Huỳnh Thị Bê thể hiện. Tiếp nối là các tiết mục đạt giải cao tại Liên hoan Đờn ca tài tử xã Đông Thạnh như “Dệt chặng đường Xuân”, “Lá trầu xanh”. Đặc biệt, bản song ca “Biển mặn tình anh” tạo điểm nhấn với chất giọng giàu cảm xúc và phần dàn dựng công phu.

Việc lựa chọn hình tượng “trầu cau” làm trục xuyên suốt giúp gợi mở không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất gắn liền với nghề trồng trầu nổi tiếng. Các tiết mục múa, âm nhạc và trình diễn tương tác được kết cấu theo các chương: “Hồn trầu Nam Bộ”, “Tiếng gọi hào hùng”, “Hương đất nở hoa”. Chương trình vừa tái hiện lịch sử, vừa phản ánh nhịp sống đương đại của địa phương.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đánh giá mô hình này đã khai thác hiệu quả giá trị văn hóa bản địa, tạo trải nghiệm khác biệt. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa gắn với cộng đồng. Việc kết hợp giữa nghệ thuật, ẩm thực và cảnh quan đã góp phần hình thành sản phẩm du lịch có chiều sâu, thu hút du khách.

Theo UBND xã Đông Thạnh, xã đang tập trung xây dựng sản phẩm du lịch từ chất liệu dân dã như văn hóa nghệ thuật truyền thống, đặc sản địa phương, tái hiện nghi thức lễ hội. Địa phương cũng kết hợp phát triển mô hình chợ quê, chèo xuồng, thả hoa đăng, trải nghiệm “một ngày làm nông dân”.

Bên cạnh đó, xã hướng đến kết nối các điểm đến như Cánh đồng Hoa, lò gốm Đông Thạnh cùng không gian ven sông Sài Gòn. Điều này tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm đa dạng cho du khách. Song song đó là việc điều chỉnh quy hoạch, nâng cấp hạ tầng, đào tạo nhân lực và tăng cường liên kết với các địa phương lân cận để phát triển du lịch cả đường thủy lẫn đường bộ.

Lãnh đạo xã kỳ vọng qua chương trình “Hồn trầu Nam Bộ”, Đông Thạnh sẽ trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên tuyến du lịch đường thủy, kết nối từ Bến Bạch Đằng đến Địa đạo Củ Chi.