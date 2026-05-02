Mưa lớn, xảy ra 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 02/05/2026 15:58

(PLO)- Mưa lớn cộng với phương tiện từ các tỉnh miền Trung đổ về TP.HCM rất đông nên đã xảy ra ít nhất hai vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Vào khoảng 14 giờ 45 chiều 2-5, lượng khách từ các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng quay trở lại TP.HCM theo tuyến cao tốc Bắc - Nam khá đông.

Thời điểm trên, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn Lâm Đồng và Đồng Nai xuất hiện mưa rào khá lớn nên các phương tiện di chuyển chậm.

Cả hai vụ tai nạn đều có bốn phương tiện tông nhau liên hoàn.

Do trời mưa lớn, phương tiện đông, không giữ khoảng cách theo quy định, trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Vụ thứ nhất xảy ra xảy ra tại xã Cẩm Mỹ (Đồng Nai) và vụ thứ hai cũng xảy trên địa phận tỉnh Đồng Nai thuộc địa phận xã Xuân Quế, gần trạm dừng nghỉ Km41+100.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 có mặt điều tiết giao thông, giải quyết các vụ tai nạn.

Rất may cả hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn không có thương vong, chỉ hư hỏng phương tiện.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an đã phối hợp với đơn vị tuần đường điều tiết giao thông, huy động xe cẩu đưa các phương tiện va chạm ra khỏi hiện trường để tránh ùn tắc giao thông.