Xe vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng cao, CSGT ra thông báo khẩn 02/05/2026 14:41

(PLO)- Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Dầu Giây về TP.HCM đang có lưu lượng xe đông, CSGT khuyến cáo tài xế chủ động lựa chọn lộ trình khác cho phù hợp.

Trưa 2-5, Đội CSGT đường bộ Cao tốc số 6 (Cục CSGT Bộ Công an) đã có thông báo khẩn về lượng xe lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thông báo, hiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Dầu Giây về TP.HCM đang có lưu lượng phương tiện tăng rất cao, di chuyển chậm.

Do đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo các tài xe chủ động lựa chọn lộ trình khác phù hợp như Quốc lộ 1 hoặc các hướng di chuyển thay thế để giảm tải cho tuyến cao tốc.

Lượng xe di chuyển trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng đột trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: VH

Ngoài ra, CSGT cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Các tài xế chú ý quan sát, tuân thủ tốc độ và quy định khi chuyển làn, vượt xe, đi đúng phần đường, làn đường quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo tài xế tuyệt đối không điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Nếu các trường hợp phương tiện gặp sự cố tài xế nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí dừng khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách khoảng 150 m để bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác.

CSGT cũng đề nghị các đơn vị vận tải, nhà xe, tài xế lưu thông trên tuyến chú ý theo dõi thông tin và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn giao thông.

Khi cần hỗ trợ khẩn cấp hãy liên hệ theo số điện thoại hotline: 19008099.