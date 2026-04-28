Kịp thời ngăn chặn 9 trẻ em từ Lâm Đồng xuống TP.HCM do bị lừa qua mạng 28/04/2026 16:16

(PLO)- Công an ngăn chặn kịp thời 9 trẻ em ở Lâm Đồng trốn gia đình vào TP.HCM vì nghe theo lời dụ dỗ trên mạng với hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”.

Ngày 28-4, lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận Công an xã vừa phối hợp các đơn vị liên quan ngăn chặn kịp thời vụ dụ dỗ 9 trẻ em rời quê vào TP.HCM. Các em phần lớn là nữ, từ 12–15 tuổi, bị lôi kéo bằng lời hứa “việc nhẹ lương cao”.

9 trẻ em, phần lớn là nữ từ 12–15 tuổi đã được Công an giải cứu an toàn. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, ngày 14-4, Công an xã tiếp nhận trình báo của nhiều gia đình về việc con em bất ngờ bỏ nhà đi sau khi được giới thiệu việc làm hấp dẫn qua mạng xã hội.

Nhận định đây không chỉ là lời mời gọi việc làm thông thường mà có dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo bóc lột lao động, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng khác, Công an xã Quảng Hòa lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Lực lượng công an khẩn trương xác minh, truy vết những tin nhắn rủ rê, cuộc gọi thúc giục lên đường và các điểm hẹn mập mờ.

Kết quả, công an kịp thời ngăn chặn hai đợt khi các em đang trên đường rời khỏi địa phương. Sau khi đưa các em về trụ sở, Công an xã Quảng Hòa phối hợp gia đình ổn định tâm lý và bàn giao an toàn.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh các gia đình cần sát sao hơn với con em, đặc biệt là các mối quan hệ trên không gian mạng. Khi phát hiện sự việc bất thường, phụ huynh cần báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Theo khuyến cáo, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý muốn tự lập, kiếm tiền nhanh của trẻ vị thành niên. Đặc biệt, các bé gái 12–15 tuổi dễ trở thành mục tiêu do nhẹ dạ, thiếu kỹ năng tự bảo vệ.

Đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn có thể là bóc lột sức lao động, lừa đảo, cưỡng ép làm việc trái pháp luật hoặc nguy cơ bị xâm hại, buôn bán người.