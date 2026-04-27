Điều tra vụ xe cứu hộ đang đậu bỗng dưng bốc cháy 27/04/2026 19:54

Ngày 27-4, một lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ hỏa hoạn làm một xe cứu hộ bị thiêu rụi hoàn toàn ở xã này.

Chiếc xe tải cứu hộ còn dàn cần cẩu trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh NDCC.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 27-4, người dân thôn 8, xã Nhân Cơ phát hiện một xe tải cứu hộ đang đậu tại bãi đất trống bất ngờ bốc cháy dữ dội. Một số người hô hoán, sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng ngọn lửa cháy quá lớn nên điện báo chính quyền địa phương.

Công an xã Nhân Cơ cùng các lực lượng chức năng dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút. Tuy nhiên toàn bộ chiếc xe cứu hộ đã bị thiêu rụi, thiệt hại khá lớn.

Qua xác minh ban đầu, xe tải cứu hộ nói trên là của ông BKT (34 tuổi, ngụ phường Bắc Gia Nghĩa). Ông BKT hành nghề cứu hộ giao thông được gần 10 năm qua trên địa bàn các xã, phường khu vực Gia Nghĩa, Đắk Nông cũ.