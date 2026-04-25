Đề nghị ngăn chặn giao dịch tài sản tại TP.HCM, Đồng Nai, Lâm đồng của 4 cá nhân 25/04/2026 10:08

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các tổ chức hành nghề công chứng và các văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh đề nghị ngăn chặn giao dịch tài sản có liên quan đến vụ án hình sự.

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM với đề nghị nêu trên do liên quan đến vụ án hình sự. Trên cơ sở đề nghị nói trên, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng và các văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh tạm dừng việc thực hiện các giao dịch có liên quan đến tài sản của bốn cá nhân gồm ba nữ, một nam.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có công văn gửi Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai và Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng, Sở Tư pháp TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM, trong vụ án có liên quan đến các tài sản và giao dịch tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đồng Nai và TP.HCM đối với bốn cá nhân.

Được biết bốn cá nhân trên có một người thường trú tại phường Tân Sơn, ba người còn lại đều ngụ chung cư Hà Đô, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Để giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ngăn chặn giao dịch tài sản của bốn cá nhân có thông tin nêu trên cho đến khi có văn bản giải tỏa ngăn chặn của Cơ quan điều tra.