Sở GD&ĐT Lâm Đồng có chỉ đạo khẩn sau vụ học sinh lớp 9 bị bạn học sát hại 25/04/2026 09:01

(PLO)- Sở GD&ĐT Lâm Đồng yêu cầu các trường trấn an tâm lý học sinh, ngăn chặn những hành vi quá khích hoặc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

Ngày 25-4, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã có công văn đề nghị nhà trường và UBND phường Mũi Né khẩn trương báo cáo vụ việc liên quan án mạng của một học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Hồng Phong.

Rất nhiều người bàng hoàng khi biết án mạng gây ra của một học sinh mới học lớp 9.

Theo Sở GD&ĐT, từ thông tin sơ bộ của Công an phường Mũi Né, lúc 11 giờ 30 phút ngày 24-4 tại khu vực trước cổng Trường THCS Lê Hồng Phong đã xảy ra vụ xô xát nghiêm trọng giữa hai học sinh.

Cụ thể, em NQC (lớp 9A4) đã dùng vật nhọn gây thương tích đối với em NNT (lớp 9A3), dẫn đến em T tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương. Để kịp thời nắm bắt thông tin và có hướng xử lý đúng quy định, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Mũi Né triển khai chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp cùng nhà trường tổng hợp tình hình, diễn biến vụ việc và gửi báo cáo bằng văn bản kịp thời về Sở GD&ĐT.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra.

Sở GD&ĐT chỉ đạo Trường THCS Lê Hồng Phong trấn an tâm lý học sinh toàn trường, ngăn chặn các hành vi quá khích hoặc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho gia đình em NNT.

Như PLO đã đưa, trưa 24-4, giữa em NNT (16 tuổi) và NQC (15 tuổi, cùng là học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Mũi Né) có mâu thuẫn với nhau tại một quán nước gần trường.

Hai học sinh này đã xảy ra cự cãi nhau và em NQC dùng dao đâm vào ngực khiến em T gục tại chỗ. Nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra.