An ninh trật tự

1 học sinh lớp 9 ở Lâm Đồng bị bạn học sát hại

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, một học sinh lớp 9 đã dùng hung khí sát hại bạn học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 24-4, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng giữa hai học sinh lớp 9 khiến một em tử vong. Sự việc gây bàng hoàng và xôn xao dư luận.

học sinh lớp 9
Rất đông người hiếu kỳ theo dõi vụ án mạng đau lòng.

Thông tin ban đầu được xác định, vào trưa cùng ngày giữa em NNT (16 tuổi) và NQC (15 tuổi) đều là học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Mũi Né) có mâu thuẫn với nhau.

Hai học sinh này đã cự cãi nhau và em NQC đã bất ngờ dùng dao đâm vào ngực khiến em T gục tại chỗ. Nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an phường Mũi Né triển khai bảo vệ hiện trường.

Công an phường Mũi Né hiện đang tiếp tục triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin vụ việc. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
từ khóa

#Học sinh lớp 9 #Mũi Né #Công an #Bệnh viện #tử vong #THCS Lê Hồng Phong #điều tra #lực lượng chức năng

