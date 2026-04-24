1 học sinh lớp 9 ở Lâm Đồng bị bạn học sát hại 24/04/2026 15:05

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, một học sinh lớp 9 đã dùng hung khí sát hại bạn học.

Trưa 24-4, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng giữa hai học sinh lớp 9 khiến một em tử vong. Sự việc gây bàng hoàng và xôn xao dư luận.

Rất đông người hiếu kỳ theo dõi vụ án mạng đau lòng.

Thông tin ban đầu được xác định, vào trưa cùng ngày giữa em NNT (16 tuổi) và NQC (15 tuổi) đều là học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Mũi Né) có mâu thuẫn với nhau.

Hai học sinh này đã cự cãi nhau và em NQC đã bất ngờ dùng dao đâm vào ngực khiến em T gục tại chỗ. Nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an phường Mũi Né triển khai bảo vệ hiện trường.

Công an phường Mũi Né hiện đang tiếp tục triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin vụ việc. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.