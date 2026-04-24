Công an TP.HCM đề nghị cung cấp hồ sơ công chứng về một số thửa đất ở Lâm Đồng 24/04/2026 14:06

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đôn đốc các văn phòng công chứng rà soát, cung cấp kết quả bằng văn bản, kèm tài liệu có liên quan một số thửa đất để giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Ngày 24-4, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để cung cấp chứng cứ, tài liệu phục vụ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM.

Hiện nay mới chỉ có tám văn phòng công chứng cung cấp thông tin. Ảnh minh họa: AI.

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ, tài liệu phục vụ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát, cung cấp thông tin công chứng liên quan đến các thửa đất trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (thông tin địa chỉ cũ) nay là xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng.

Văn bản phúc đáp và tài liệu (nếu có) gửi về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Theo công văn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện đang giải quyết nguồn của ông NNH tố giác 3 cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16-1-2026, Cơ quan CSĐT đã gửi yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cung cấp chứng cứ, tài liệu phục vụ việc giải quyết nguồn tin trên.

Tuy nhiên đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mới nhận được kết quả trả lời của tám văn phòng công chứng là Gia Hưng Đức Trọng, Lê Thị Nụ, Gia Nghĩa, Trần Đức Khắc, Nguyễn Đức Tuấn, Phúc Hậu, Lương Sơn và Đơn Dương.

Để đảm bảo thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật và không cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đôn đốc các văn phòng công chứng còn lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (cũ) nhanh chóng cung cấp kết quả bằng văn bản, kèm tài liệu có liên quan.