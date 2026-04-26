Phát hiện bộ xương người trong căn chòi tại Vườn Quốc gia Tà Đùng 26/04/2026 10:16

(PLO)- Bộ xương người nghi là nam giới nằm trong căn chòi dựng tạm trên địa hình đồi dốc hiểm trở tại tiểu khu 1808.

Ngày 26-4, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xác nhận các nhân viên bảo vệ rừng thuộc Vườn Quốc gia Tà Đùng vừa phát hiện một bộ xương người tại tiểu khu 1808.

Một góc Vườn Quốc gia Tà Đùng.

Cụ thể, ngày 25-4, một tổ quản lý, bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Tà Đùng thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực tiểu khu 1808, giáp ranh giữa xã Tà Đùng và xã Đam Rông 2 thì phát hiện một căn chòi dựng tạm.

Kiểm tra căn chòi các nhân viên bảo vệ rừng đã tá hỏa khi phát hiện một bộ xương người cùng một số vật dụng cá nhân. Căn chòi dựng rất sơ sài trên hai cây rừng bên trên là bạt nhựa nằm ở địa hình đồi dốc.

Căn chòi nơi phát hiện bộ hài cốt nghi là nam giới.

Tổ bảo vệ rừng quan sát bằng mắt thường về trang phục, vật dụng đã nhận định ban đầu đây là hài cốt của nam giới, trên cổ áo kaki có ghi hai chữ “Lưu Anh”. Bên cạnh bộ hài cốt còn có một cây rựa và một số vật dụng khác.

Ngay sau đó, tổ công tác đã thông báo với chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Tà Đùng cho biết, khu vực phát hiện bộ hài cốt nằm cách rất xa khu dân cư, địa hình cực kỳ hiểm trở và khó tiếp cận.

Thời tiết khắc nghiệt tại khu vực này những ngày qua càng khiến công tác khám nghiệm hiện trường và di lý hài cốt trở nên gian nan.

Một số vật dụng trong căn chòi.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Chính quyền địa phương cũng đã phát đi thông báo khẩn, kêu gọi những gia đình có người thân đi rừng dài ngày mất liên lạc chủ động phối hợp để xác định danh tính.