Lâm Đồng sẽ công bố nguyên nhân sự cố hồ Đông Thanh sau 3 năm dừng thi công 24/04/2026 18:14

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ ủy quyền cho giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố nứt, sụt lún đất ở dự án hồ Đông Thanh.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến đối với ủy quyền thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố khu vực công trình hồ chứa nước Đông Thanh tại xã Nam Ban.

Căn biệt thự hơn 3 tỉ đồng hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: VT

Trước đó, ngày 17-4, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan có ý kiến đối với nội dung dự thảo quyết định ủy quyền theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Qua nghiên cứu hồ sơ, căn cứ các quy định pháp luật, Sở Tư pháp báo cáo: UBND cấp tỉnh có thẩm quyền tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng trên địa bàn và thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố. Việc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND tỉnh ủy quyền cho giám đốc sở thực hiện thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố là có cơ sở pháp lý.

Như PLO đã thông tin, dự án hồ Đông Thanh có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng, gồm 26 gói thầu xây lắp. Rạng sáng 1-7-2023 tại khu vực sườn đồi vai phải, nằm ngoài và giáp với khu vực thi công xây dựng gói thầu số 13 xuất hiện một số vết nứt có chiều rộng 20- 30 cm ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của ba hộ gia đình.

Các vết nứt phát triển rộng theo từng ngày và xảy ra tình trạng sạt trượt, sụt lún đất khoảng 12,7 ha. Có sáu ngôi nhà cấp 4; trong đó ba nhà đã hư hỏng hoàn toàn, hai nhà có dấu hiệu nứt nẻ, một nhà nứt nẻ công trình phụ .

Chủ đầu tư phối hợp với địa phương sơ tán, bố trí ba hộ gia đình có nhà bị hư hỏng hoàn toàn đến nơi ở mới đảm bảo an toàn. Sự cố sạt trượt, sụt lún đất từ tháng 7-2023 đến nay làm hư hỏng hoàn toàn một phần hạng mục tràn xả lũ, bung bật tấm bê tông lát mái kênh hạ lưu tràn xả lũ; sân nhà van cống lấy nước và đoạn kênh bê tông sau nhà van cống lấy nước bị bong bật, xô nghiêng…

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT thời điểm khảo sát dự án. Ảnh: VT

Từ khi xảy ra sự cố, dự án hồ Đông Thanh phải tạm dừng thi công để xác định nguyên nhân. Sự cố xảy ra trên diện tích rộng, cơ chế phức tạp, vì vậy việc khảo sát, đánh giá cũng như đưa ra các giải pháp không thể thực hiện một cách nhanh chóng mà cần thời gian.

Để tìm ra giải pháp tối ưu nhất, Ban Quản lý dự án đã mời các chuyên gia quốc tế từ Công ty Kawasaki, Nhật Bản.

Đến tháng 1-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định thành lập tổ điều tra sự cố công trình nhằm làm rõ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và xem xét tính khả thi của việc tiếp tục triển khai dự án. Tổ điều tra có nhiệm vụ tổ chức giám định, xác định nguyên nhân sự cố công trình theo đúng quy định, báo cáo kết quả để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các bước xử lý tiếp theo.