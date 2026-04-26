Gần 24 giờ giành giật sự sống cho hai anh em ruột hôn mê dưới hầm cá 26/04/2026 14:51

(PLO)- Sau gần 24 giờ, các bác sĩ đã giành giật sự sống cho hai anh em ruột bị ngộ độc, hôn mê dưới hầm cá tại cảng cá Phan Thiết.

Chiều 26-4, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, hai anh em ruột bị ngộ độc dưới hầm cá chiều 25-4 tại cảng cá Phan Thiết đã qua cơn nguy kịch sau gần 24 giờ được cấp cứu tích cực.

Các thuyền viên nỗ lực đưa hai nạn nhân rời khỏi hầm tàu cá đi cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 25-4, tại cảng cá Phan Thiết, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn lao động nghi do ngạt khí khi làm việc dưới hầm tàu cá.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm này, một nhóm lao động bốc vác thuê xuống hầm chứa cá để làm việc. Chỉ ít phút sau, những người này có biểu hiện khó thở, choáng váng, nghi bị ngạt khí. Trong đó có hai anh em ruột NTV (34 tuổi) và NTQ (33 tuổi) bất tỉnh, rơi vào tình trạng nguy kịch

Ngay sau khi phát hiện sự việc, những người trên tàu lập tức tri hô, hỗ trợ đưa các nạn nhân lên khỏi hầm cá và chuyển lên xe cứu thương 0 đồng đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Các bác sĩ thăm khám theo dõi sức khỏe bệnh nhân.

Theo một chuyên gia chống độc, môi trường hầm cá thường tích tụ nhiều loại khí cực độc do quá trình phân hủy hữu cơ kỵ khí. Chỉ cần nạn nhân hít phải một vài hơi, hệ hô hấp sẽ bị liệt ngay lập tức và rơi vào trạng thái thiếu oxy não cấp tính, tử vong chỉ trong vài phút nếu không kịp thời đưa ra ngoài.

Hai bệnh nhân nhân nhập viện trong tình trạng mê, tím tái, kích thích vật vã, thở co kéo tăng tiết đờm nhớt… Các bác sĩ đã xử trí nhanh tại khoa cấp cứu: Dịch truyền, an thần, đặt nội khí quản, thở máy và chuyển khoa Hồi sức tích cực - chống độc tiếp tục điều trị.

Theo các chuyên gia y tế, đây là điểm sáng quyết định bởi sai lầm thường gặp ở nhiều nơi là chuyển bệnh nhân đi quá sớm khi chưa kiểm soát được đường thở. Ở đây, các bác sĩ đã chẩn đoán nhanh tình trạng suy hô hấp cấp nặng và thực hiện đặt nội khí quản, cho thở máy ngay tại khoa Cấp cứu.

Hai anh em đã thoát cơn nguy kịch.

Việc này giúp cô lập đường thở, ngăn chặn đờm nhớt ách tắc và cung cấp oxy nồng độ cao kịp thời cho não bộ. Quyết định này đã bẻ gãy cơ chế thiếu oxy não kéo dài, là mấu chốt giúp hai bệnh nhân không bị di chứng não hay tổn thương đa tạng sau khi tỉnh lại.

Bước đầu, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận chẩn đoán hai bệnh nhân đều bị suy hô hấp cấp mức độ nặng do ngộ độc khí hầm cá và theo dõi viêm phổi.

Sau thời gian thở máy, điều trị tích cực, đến trưa 26-4, hai bệnh nhân đều ổn định sức khỏe, ăn uống qua đường miệng, không dấu hiệu thần kinh khu trú, chức năng gan thận trong giới hạn bình thường…