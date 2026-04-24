Ngư dân rơi nước mắt khi được hải quân cứu sống sau đột quỵ 24/04/2026 10:43

(PLO)- Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đột quỵ não cấp, nghi nhồi máu não được quân y trên đảo Song Tử Tây cấp cứu rồi chuyển về đất liền, bàn giao gia đình.

Sáng 24-4, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao ngư dân Nguyễn Văn Quán (60 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho gia đình để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ông Nguyễn Văn Quán là thuyền viên trên tàu cá QNg 95041 TS.

Trước đó, ngày 5-4, khi tàu đang đánh bắt hải sản cách đảo Đá Thị (quần đảo Trường Sa) khoảng 4 hải lý, ông Quán đột ngột bị yếu người, đi lại khó khăn, buồn nôn, nôn thức ăn…

Ngư dân Nguyễn Văn Quán xúc động khi được cấp cứu, đưa về bờ. Ảnh: MINH CHÂU

Đến ngày 9-4, ông Quán được chuyển đến Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa nhờ giúp đỡ.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân cần theo dõi đột quỵ não cấp, tổn thương dưới vỏ bán cầu não phải, nghi nhồi máu não.

Quân y trên đảo Song Tử Tây đã sơ cứu, cấp cứu, điều trị ban đầu, giúp bệnh nhân ổn định sức khỏe, đồng thời đề nghị cấp trên đưa bệnh nhân về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Sau đó, tàu KT705 thuộc đoàn kinh tế, Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận và cơ động đón bệnh nhân Quán từ đảo Song Tử Tây cập cảng căn cứ Cam Ranh an toàn lúc 8 giờ ngày 24-4.

Hiện, sức khỏe của ông Nguyễn Văn Quán tạm thời ổn định.