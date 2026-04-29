Saigontourist Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 29/04/2026 11:43

(PLO)- Saigontourist Group vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự phát triển của ngành du lịch TP.HCM và cả nước suốt 50 năm qua.

Sáng 29-4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức chương trình “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Sự kiện vinh dự đón tiếp bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo TP.HCM, đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của doanh nghiệp trong suốt nửa thế kỷ hình thành, phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Saigontourist Group. Ảnh: THU TRINH.

Ra đời sau ngày đất nước thống nhất, Saigontourist Group là doanh nghiệp du lịch đầu tiên của TP.HCM. Từ một đơn vị với 236 cán bộ, công nhân viên và vài khách sạn, doanh nghiệp đã phát triển thành tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam. Hiện đơn vị có hơn 100 đơn vị, hơn 17.000 nhân sự, hoạt động trong 5 lĩnh vực cốt lõi: lưu trú, lữ hành, ẩm thực, giải trí và đào tạo.

Trong 50 năm phát triển, Saigontourist Group ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng như tiên phong phục vụ khách quốc tế (1979), tham gia hội chợ ITB (1984), ký liên doanh đầu tiên (1988). Đơn vị cũng thành lập Trường Nghiệp vụ Du lịch (1989), phát triển khách sạn vùng biên giới, hải đảo, tham gia chống dịch COVID-19 và thúc đẩy liên kết vùng. Đặc biệt, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group được vinh danh là “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới”.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group được vinh danh là Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới. Ảnh: THU TRINH.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group khẳng định trong thời gian tới đơn vị cam kết thực hiện chuyển đổi quyết liệt dựa trên năm trụ cột cốt lõi.

Đầu tiên là chuyển đổi toàn diện từ tư duy quản trị đến mô hình kinh doanh. Kế tiếp là tăng tốc chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh tiệm cận chuẩn thế giới.

Thứ ba là đẩy mạnh tăng trưởng xanh, gắn trách nhiệm xã hội với bảo tồn văn hóa. Thứ tư là tinh gọn bộ máy, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Cuối cùng là tăng cường liên kết nội bộ, vùng và quốc tế để nâng cao sức cạnh tranh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao cờ truyền thống cho Saigontourist Group. Ảnh: THU TRINH.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố xác định du lịch là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, có tính lan tỏa cao. Trong bối cảnh đó, Saigontourist Group cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt ngành du lịch thành phố. Doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và hiệu quả chiều sâu.

Lãnh đạo thành phố đề nghị doanh nghiệp tập trung vào 5 định hướng trọng tâm: Khẳng định vai trò nòng cốt trong các dịch vụ chất lượng cao và du lịch MICE; chủ động phát triển chuỗi sản phẩm giá trị gia tăng cao; gắn kết với định hướng phát triển không gian đô thị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm giàu bản sắc văn hóa.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Saigontourist Group phát huy thế mạnh, phát triển ổn định.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THU TRINH.

Trong khuôn khổ chương trình, Saigontourist Group cũng tổ chức vinh danh các cán bộ, người lao động có thâm niên cống hiến trên 25 năm. Ảnh: THU TRINH.