TP.HCM thu 8.700 tỉ đồng từ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30-4 03/05/2026 17:19

(PLO)- Ngành du lịch TP.HCM đạt doanh thu ấn tượng với hơn 1,7 triệu lượt khách trong 9 ngày nghỉ lễ vừa qua.

Chiều 3-5, Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong 9 ngày nghỉ lễ từ 25-4 đến hết 3-5, khách quốc tế đến thành phố ước đạt 190.000 lượt, khách nội địa đạt khoảng 1,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch trong dịp này ước đạt 8.700 tỉ đồng.

Ngay từ đầu tháng 4, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới. Các doanh nghiệp lữ hành tung ra nhiều gói ưu đãi giảm giá đến 41%, mức giá từ 599.000 đồng, góp phần thu hút mạnh nhu cầu du lịch nội đô và liên vùng.

Bên cạnh các tour truyền thống, doanh nghiệp lữ hành tiếp tục làm mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, tăng trải nghiệm văn hóa – lịch sử và dịch vụ cao cấp. Nổi bật là các tour “Biệt động Sài Gòn”, trải nghiệm thành phố bằng xe cổ (Retro Rides), chương trình “TP.HCM tôi yêu” kết nối trung tâm với Cần Giờ, Củ Chi, Bình Dương…

Đặc biệt, chuỗi trải nghiệm “thủy - không” như ngắm thành phố bằng trực thăng, du thuyền 5 sao góp phần nâng tầm hình ảnh TP.HCM hiện đại, năng động. Đối với khách quốc tế, các sản phẩm như Free Walking Tour, Retro Rides Saigon by Night, Chợ Lớn Night Tour… tiếp tục được nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong dịp lễ, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa quy mô lớn. Lễ hội Bánh mì 2026 quy tụ khoảng 150 gian hàng với không gian trải nghiệm “Bánh mì xưa và nay”, thu hút đông đảo du khách.

Dịp này, Sở Du lịch cũng hỗ trợ đón đoàn MICE từ Indonesia của Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia với khoảng 890 khách từ ngày 1-5 đến 9-5. Đoàn lưu trú tại các khách sạn Kim Đô, Hương Sen, Palace và Mường Thanh.

Ghi nhận cho thấy lượng khách đổ về trung tâm và các khu vui chơi tăng cao, nổi bật với xu hướng du lịch nội đô, ngắn ngày và tự túc. Khách phổ thông ưu tiên sản phẩm chi phí hợp lý, trong khi phân khúc cao cấp tìm kiếm tour đêm, du lịch đường thủy và trực thăng.

Nhiều điểm đến như Suối Tiên, Đầm Sen, Địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Y học Cổ truyền tung ưu đãi lớn, giảm giá hoặc miễn vé cho du khách.

Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên đã đẩy mạnh các chương trình ưu đãi

Tại Vũng Tàu, nhu cầu đặt phòng sớm và lưu trú từ 2–3 ngày tăng mạnh. Công suất phòng tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm đạt mức cao.

Trong khi đó, Bình Dương tiếp tục thu hút khách nội vùng nhờ các sản phẩm du lịch sinh thái, làng nghề phù hợp với nhóm gia đình và khách nhỏ lẻ.

Theo Sở Du lịch, TP.HCM vừa là điểm đến hấp dẫn, vừa là trung tâm trung chuyển khách đến các địa phương lân cận. Điều này tạo áp lực lên hạ tầng giao thông giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động điều hành, hệ thống lưu trú và dịch vụ cơ bản đáp ứng tốt, không xảy ra quá tải kéo dài hay biến động giá bất hợp lý.