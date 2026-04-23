Lễ hội bánh mì ở TP.HCM thu hút hàng nghìn thực khách 23/04/2026 21:51

(PLO)- Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 với 167 gian hàng đang thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức tại Công viên Lê Văn Tám.

Diễn ra từ ngày 23 đến 26-4 tại Công viên Lê Văn Tám (TP.HCM), Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Với 167 gian hàng đăng ký tham gia, sự kiện mang đến không gian ẩm thực phong phú cùng nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn đặc sắc.

Tối 23-4, nhiều khu vực tại lễ hội luôn trong tình trạng đông kín, khách xếp hàng dài tại các gian hàng nổi tiếng để chờ thưởng thức. Lễ hội năm nay quy tụ hàng trăm loại bánh mì đến từ nhiều thương hiệu với mức giá đa dạng. Chỉ từ 20.000-25.000 đồng, thực khách có thể thưởng thức bánh mì truyền thống. Trong khi đó, các thương hiệu nổi tiếng có giá từ 65.000-70.000 đồng mỗi ổ.

Đông đảo người dân và du khách đổ về Công viên Lê Văn Tám tham gia Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui chơi, trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực tại Công viên Lê Văn Tám.

Chị Hoàng Nhật Lan, du khách đến từ Hà Nội, cho biết ấn tượng với không khí nhộn nhịp và sự đa dạng của các loại bánh mì. "Tôi không nghĩ bánh mì lại có nhiều biến tấu đến vậy. Mỗi gian hàng là một hương vị khác nhau, rất đáng để thử", chị Lan chia sẻ.

Trong khi đó, anh Marc, du khách Pháp, cho rằng bánh mì Việt Nam có sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực Á - Âu, đặc biệt là lớp vỏ giòn và phần nhân đậm đà. "Đây là trải nghiệm rất thú vị, tôi sẵn sàng quay lại để khám phá thêm", anh Marc nói.

Góp mặt nhiều năm liên tiếp, anh Nguyễn Thanh Tuấn, đại diện thương hiệu bánh mì Tuấn Bảy Kẹo cho biết tiệm luôn giữ bí quyết gia truyền ba đời. Tiệm chú trọng công thức riêng và nguyên liệu tươi mỗi ngày, đặc biệt sử dụng thịt nóng chế biến trong ngày. Theo anh Tuấn, mỗi ngày gian hàng sẽ phục vụ hàng nghìn ổ bánh mì, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức vừa quảng bá hương vị bánh mì Sài Gòn đến du khách.

Nhiều thực khách kiên nhẫn xếp hàng dài tại các gian hàng bánh mì danh tiếng để chờ đến lượt thưởng thức.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM nhận định lễ hội năm nay cho thấy sự "bùng nổ" rõ rệt của các hoạt động ẩm thực tại TP.HCM. Sự kiện ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế, cho thấy bánh mì đang dần trở thành biểu tượng văn hóa ẩm thực của Việt Nam.

Theo bà Khánh, quy mô lễ hội liên tục được mở rộng qua từng năm với số lượng gian hàng tăng mạnh. Điều này phản ánh sức lan tỏa ngày càng lớn của bánh mì Việt trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được Ban tổ chức đặt lên hàng đầu. Tất cả đơn vị tham gia đều phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, có giấy chứng nhận hợp lệ và được kiểm tra xuyên suốt lễ hội. "100% đơn vị tham gia phải tuân thủ quy định để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất", bà Khánh nhấn mạnh.

Bánh mì truyền thống với mức giá bình dân vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách.

Nhân viên tất bật chế biến hàng nghìn ổ bánh mì mỗi ngày để phục vụ lượng khách tăng đột biến.

Thương hiệu bánh mì Tăng với phong cách người Hoa đặc trưng thu hút đông đảo thực khách tại lễ hội.

Bánh mì Cụ Lý hoạt động trên 50 năm thu hút đông đảo du khách.

Trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa hoạt động và tăng cường xúc tiến quảng bá. "Chúng tôi kỳ vọng sức lan tỏa của lễ hội sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối, đưa bánh mì Việt đến với nhiều thị trường hơn nữa", bà Khánh cho hay.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho rằng Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 không chỉ là sự kiện thường niên mà còn thể hiện sức hút của ẩm thực Việt. Với chủ đề “Lan tỏa toàn cầu”, lễ hội góp phần khẳng định bánh mì là sứ giả văn hóa, đồng thời quảng bá TP.HCM như điểm đến năng động, giàu bản sắc.

Sự kiện cũng tạo cơ hội kết nối, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục phát triển du lịch ẩm thực gắn với các lễ hội lớn, nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút khách quốc tế.