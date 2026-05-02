Vụ suất cơm 100.000 đồng bị 'tố' trên mạng, chủ quán trần tình gì? 02/05/2026 16:52

(PLO)- Sau khi mạng xã hội xuất hiện bài đăng của du khách phản ánh về giá cả tại một quán cơm, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và làm việc với chủ quán.

Ngày 2-5, chính quyền phường Thuận Hóa, TP Huế, đã kiểm tra và có buổi làm việc với chủ Quán cơm Bà Chủ, ở số 1 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi có người dùng mạng xã hội đăng tải nội dung phản ánh tình trạng giá cả phục vụ tại cơ sở này.

Một người đăng nội dung phản ánh lên mạng xã hội.

Theo biên bản làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở kinh doanh có thực hiện việc niêm yết giá tại địa điểm bán.

Kết thúc buổi làm việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở phải chấp hành nghiêm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Liên quan đến sự việc, ông Bảo Ân (50 tuổi, chủ quán cơm) đã có đơn tường trình chi tiết gửi chính quyền phường Thuận Hóa. Trong đơn, ông Ân đưa ra lời lý giải cho hai trường hợp khách hàng có khả năng liên quan đến phản ánh trên mạng xã hội.

Vụ việc thứ nhất xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 30-4, quán có đón tiếp một đoàn khách gia đình gồm ba người lớn và hai trẻ em. Tổng hóa đơn bữa ăn là 715.000 đồng.

Trường hợp thứ hai vào khoảng 14 giờ 45 ngày 1-5, quán phục vụ một khách hàng ăn phần cơm đĩa với hóa đơn 100.000 đồng.

Theo ông Ân, trong cả hai trường hợp nêu trên, khi khách hàng có yêu cầu chọn món, phía quán đều đã báo giá trực tiếp, cụ thể. Chỉ sau khi nhận được sự đồng ý của khách về món ăn và giá cả, quán mới phục vụ.

Chủ cơ sở cũng nhấn mạnh trong đơn tường trình, từ lúc khách ngồi ăn uống cho đến khi rời đi, phía quán không hề ghi nhận bất kỳ sự phàn nàn hay phản ánh nào về giá cả, chất lượng món ăn cũng như thái độ phục vụ.