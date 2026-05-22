Đề xuất sửa Bộ luật Hình sự để tăng răn đe hành vi xâm hại trẻ em 22/05/2026 12:05

(PLO)- Hà Nội ghi nhận hơn 150 vụ xâm hại trẻ em trong năm 2025, trong đó xâm hại tình dục chiếm đa số. Sở Y tế Hà Nội đề xuất sửa Bộ luật Hình sự để tăng tính răn đe.

Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026.

Từ ngày 1-3-2025, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em đã chính thức được chuyển giao từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang Sở Y tế. Sự chuyển giao này diễn ra trong bối cảnh dân số Thủ đô đạt gần 8.858 nghìn người vào năm 2025, đi kèm với những áp lực lớn về mặt an sinh xã hội.

Hàng chục vụ xâm hại tình dục trẻ em được ghi nhận

Tính đến cuối năm 2025, toàn TP Hà Nội ghi nhận 14.295 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định tại Luật Trẻ em. Trong số này, đa số là trẻ khuyết tật với 13.251 em, tiếp đó là trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ bị bỏ rơi, trẻ không nơi nương tựa.

Cạnh đó, TP cũng rà soát được hơn 22.000 trẻ em có nguy cơ cao bị bạo lực, xâm hại do sống trong các gia đình nghèo, gia đình có vấn đề xã hội như cha mẹ ly hôn, nghiện ma túy hoặc vướng vào vòng lao lý.

Thống kê chi tiết cho thấy, năm 2025, Hà Nội ghi nhận 158 trẻ bị xâm hại và bạo lực, bao gồm 91 trường hợp bị xâm hại tình dục, 37 trường hợp bị bạo lực và 28 trường hợp bị bỏ rơi.

Hà Nội ghi nhận 158 trẻ bị xâm hại và bạo lực trong năm 2025. (Ảnh minh hoạ)

Bước sang 4 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận 27 trẻ rơi vào tình trạng này, trong đó có 8 vụ xâm hại tình dục và 7 vụ bạo lực.

Phân tích giới tính cho thấy trẻ em gái vẫn là nhóm dễ bị tổn thương nhất, chiếm 102/158 nạn nhân trong năm 2025 và 20/27 nạn nhân trong những tháng đầu năm 2026.

Trước thực trạng trên, Sở Y tế Hà Nội phối hợp cùng các ban ngành đã kích hoạt hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em từ TP đến cơ sở. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, 100% trẻ em là nạn nhân trong các vụ xâm hại khi phát hiện đều được can thiệp, trợ giúp, thăm khám y tế và trị liệu tâm lý.

Bên cạnh đó, 100% trẻ em có yêu cầu đều được hỗ trợ pháp lý đầy đủ, giúp lưu giữ chứng cứ và tố cáo hành vi phạm tội, hạn chế tối đa việc bỏ lọt tội phạm. Để tăng cường mạng lưới bảo vệ, Sở Y tế đang tham mưu yêu cầu UBND các xã, phường thiết lập và công khai đường dây nóng hoạt động 24/7, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Kiến nghị sửa đổi Bộ luật Hình sự

Bên cạnh công tác phòng chống tội phạm, Hà Nội đã triển khai hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đảm bảo 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, thụ hưởng các chính sách y tế, giáo dục. HĐND TP đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng để nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng (cao hơn mức chuẩn của trung ương là 500.000 đồng/tháng).

Các chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, giảm học phí cho học sinh diện cận nghèo cũng được thực thi đồng bộ, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình khó khăn.

Đối với các nhóm trẻ em yếu thế cần hỗ trợ khẩn cấp, TP đã ban hành Nghị quyết 13/2023 quy định chính sách đặc thù, hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho trẻ em bị xâm hại, trẻ tử vong do tai nạn thương tích, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ mất nhà cửa do hỏa hoạn, thiên tai.

Trong năm 2025, đã có gần 2.000 trẻ em nhận được gói hỗ trợ này với tổng kinh phí trên 6 tỉ đồng. Ngoài ra, hàng năm TP dành ngân sách hơn 14 tỉ đồng để tặng quà cho gần 28.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với UBND TP Hà Nội về kết quả thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Ảnh: MOET

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu trong công tác an sinh, Sở Y tế Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn phải đối mặt. Tốc độ đô thị hóa nhanh và lượng người di cư tự do lớn khiến công tác quản lý trẻ em gặp nhiều rào cản.

Tác động mặt trái của cơ chế thị trường và môi trường mạng khiến tình hình xâm hại trẻ em có diễn biến phức tạp, trong khi nhận thức của một bộ phận cha mẹ vẫn còn lơ là, chủ quan.

Về mặt quản lý nhà nước, phần mềm theo dõi trẻ em hiện tại còn nhiều bất cập, không cho phép kết xuất dữ liệu đồng loạt, khó cập nhật thông tin trẻ em tạm trú, gây áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm tuyến cơ sở.

Để giải quyết triệt để những bài toán này, Sở Y tế Hà Nội đưa ra nhiều kiến nghị. Đáng chú ý, Sở đề nghị xem xét, điều chỉnh chế tài xử phạt đối với một số tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, cụ thể là các Điều 124, 134, từ điều 138 đến 147, 149, 152 và 153. Việc sửa đổi này nhằm mục đích tăng cường tính răn đe, trừng trị thích đáng các hành vi bạo lực, đặc biệt là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Song song đó, Sở Y tế cũng đề xuất Chính phủ xem xét ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ trẻ em để đảm bảo nguồn lực cho cấp xã trong thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em nói chung; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng.

Đối với Bộ Y tế, đơn vị kiến nghị cần sớm nâng cấp phần mềm quản lý liên thông dữ liệu dân cư, ban hành các hướng dẫn chi tiết về thu thập số liệu trẻ em có nguy cơ bị bạo lực để tạo sự đồng bộ trên toàn quốc, qua đó xây dựng một môi trường sống thực sự an toàn và lành mạnh cho mọi trẻ em.