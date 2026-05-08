Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm bé trai 2 tuổi bị bạo hành 08/05/2026 13:59

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho rằng bạo hành trẻ em đôi khi rất khó phát hiện, cần phân nhóm nguy cơ để chủ động bảo vệ trẻ.

Ngày 8-5, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thăm bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành xảy ra trước đó tại xã Hoà Hiệp, TP.HCM.

Nhập viện với chằng chịt những vết thương

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh nhi NGK (2 tuổi) nhập viện trong tình trạng rất nặng: suy hô hấp, sốc, đa chấn thương. Bé phải nằm cấp cứu gần 24 giờ để ổn định trước khi chuyển sang khoa Ngoại tổng hợp tiếp tục điều trị và theo dõi sát.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bé bị nhiều tổn thương nghiêm trọng gồm chấn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay và cẳng tay phải, cùng nhiều dấu hiệu nghi do bạo hành kéo dài. Hình ảnh lúc nhập viện cho thấy bé có nhiều vết thương ở lưng và đầu.

Trước đó, ngày 2-5, những người hàng xóm tại xã Hòa Hiệp (TP.HCM) đã bàng hoàng chứng kiến cảnh bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ ruột bé) dùng cây đánh liên tiếp vào lưng và đầu con trẻ ngay tại sân nhà. Máu chảy nhiều, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ đã khiến người dân phải lập tức trình báo công an để can thiệp, đưa bé đi cấp cứu.

Qua khai thác thông tin, hoàn cảnh gia đình của bé khá phức tạp. Hiện cả bà nội, bà ngoại và người thân đều từ chối nhận chăm sóc bé, trong khi mẹ bé đang mang thai.

Bé trai nhập viện với chằng chịt những vết thương rất nặng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Minh cho biết ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt “mô hình một cửa” – mô hình hỗ trợ trẻ bị bạo hành, xâm hại tại TP.HCM.

“Toàn bộ chi phí điều trị, sinh hoạt, dinh dưỡng và nhu yếu phẩm cho bé hiện được Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng Phòng Công tác xã hội hỗ trợ hoàn toàn” – BS Minh nói.

BS CKII Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, chia sẻ sau khoảng một tuần điều trị, các vấn đề nguy hiểm như mất máu do chấn thương cơ bản đã được kiểm soát. Chức năng gan, thận và tụy của bé đang dần trở về bình thường. Tuy nhiên, các BS vẫn đặc biệt theo dõi nguy cơ nhiễm trùng phổi do dập phổi và các biến chứng muộn của chấn thương tụy như áp xe tụy hoặc nang giả tụy.

Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thăm bé trai 2 tuổi bị bạo hành. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo BS Cần, dù tình trạng bé đã ổn định hơn nhưng vẫn chưa thể chủ quan. Bé còn sốt nhẹ, nhịp tim nhanh và cần tiếp tục được theo dõi sát tại phòng cấp cứu của khoa Ngoại tổng hợp. Bệnh viện hiện sử dụng kháng sinh và áp dụng đầy đủ phác đồ điều trị chấn thương để phòng ngừa biến chứng.

“Ngoài điều trị y khoa, bệnh viện cũng đặc biệt chú trọng chăm sóc tâm lý cho bé. Do cha mẹ đã bị tạm giữ và không có người thân túc trực, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên công tác xã hội thay nhau chăm sóc bé cả ngày lẫn đêm. Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM cũng cử nhân sự hỗ trợ chăm sóc, chơi cùng bé trong thời gian điều trị” – BS Cần nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm và tặng quà cho bé trai. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phân nhóm nguy cơ để chủ động bảo vệ trẻ

Ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh bạo hành trẻ em là một trong những vấn đề xã hội mà ngành y tế đang trực tiếp đối diện và đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để những vụ việc đau lòng như vậy không tiếp tục xảy ra.

Theo ông, nhiều năm qua nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách bảo vệ trẻ em như Luật Trẻ em năm 2016, đặc biệt là Chỉ thị 28 năm 2023 của Bộ Chính trị về công tác trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn liên tục xảy ra. Gần đây là nhiều vụ trẻ em bị bạo hành nghiêm trọng, trong đó có trường hợp trẻ tử vong.

“Có những trường hợp trẻ bị bạo hành rất khó phát hiện, không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà là vấn đề chung của nhiều quốc gia. Về lâu dài, điều cần thiết nhất vẫn là các giải pháp mang tính căn cơ và dự phòng để ngăn chặn bạo hành trẻ em ngay từ đầu” – ông Thức nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều quốc gia khi xây dựng mô hình “phân nhóm nguy cơ” đối với trẻ em. Theo đó, trẻ sẽ được đánh giá theo các mức nguy cơ bạo hành từ thấp đến rất cao. Với những trường hợp nguy cơ cao, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội sẽ theo dõi sát, thăm hỏi thường xuyên để kịp thời can thiệp.

“Riêng hoàn cảnh của bé 2 tuổi trong vụ việc này, chỉ xét về điều kiện gia đình thôi thì ở nhiều nước đã được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao” - Thứ trưởng nói và cho rằng Việt Nam cũng cần tiến tới mô hình phối hợp đa ngành chặt chẽ hơn giữa y tế, chính quyền địa phương, đoàn thể, Hội Bảo vệ quyền trẻ em… nhằm tạo thành mạng lưới bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn.

Ông Thức đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 thuộc Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế. Theo ông, cần tăng cường truyền thông để người dân, đặc biệt tại các khu dân cư và gia đình có nguy cơ cao, biết và chủ động gọi đến tổng đài khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bạo hành trẻ em.

“Chỉ cần hàng xóm nghi ngờ có bạo hành trẻ em là phải nghĩ ngay đến 111. Khi tổng đài được kích hoạt, nhiều cơ quan liên ngành sẽ cùng tham gia xử lý giống như một cơ chế “báo động đỏ” để bảo vệ trẻ. Nếu để xảy ra vụ việc rồi mới can thiệp thì đó đã là một thất bại trong công tác bảo vệ trẻ em. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là dự phòng để bạo hành không xảy ra” – ông Thức nói.

Ông cũng đề nghị các đơn vị không để bé “rơi vào quên lãng” sau khi xuất viện mà cần tiếp tục theo dõi, hỗ trợ lâu dài để bé có thể hồi phục tâm lý, hòa nhập cộng đồng và có điều kiện học tập, phát triển bình thường trong tương lai.