Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ: Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo đường dây nóng 24/7 07/05/2026 16:15

(PLO)- Bộ Y tế đề nghị các địa phương siết chặt bảo vệ trẻ em, đảm bảo đường dây nóng hoạt động 24/7 và xử lý nghiêm các vi phạm sau nhiều vụ bạo hành trẻ gây phẫn nộ dư luận.

Ngày 7-5, Bộ Y tế có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về việc bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong bối cảnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra một số vụ việc bạo hành trẻ. Đáng lo ngại, những vụ việc này lại do chính cha, mẹ, người chăm sóc trẻ gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Các địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa đồng bộ với các giải pháp trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, ngành trong phát hiện, báo cáo và xử lý vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Bộ Y tế cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại; bảo đảm điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa các hậu quả gây tổn thương cho trẻ; xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ.

Cùng với đó, địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn; xác định rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương.

UBND các tỉnh, thành chỉ đạo việc xây dựng, trình HĐND ban hành theo thẩm quyền chính sách bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017, có đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7; bảo đảm ngân sách hằng năm của địa phương để thực hiện các chính sách, giải pháp trong các chương trình, đề án, kế hoạch hành động vì trẻ em.

Vừa qua, tại TP.HCM đã xảy ra vụ việc một bé 2 tuổi bị bạo hành bởi chính mẹ ruột cùng tình nhân. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé đã ở trong tình trạng nguy kịch, cơ thể chằng chịt các vết bầm tím và trầy xước, vùng đầu bị rách, có biểu hiện lơ mơ và phản ứng chậm.

Cháu bé lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để điều trị chuyên sâu.

Còn tại Hà Nội, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong do bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.