2 nhóm nhân viên y tế được đề xuất hưởng phụ cấp 100% 07/05/2026 15:17

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên mức cao nhất 100% cho 2 nhóm nhân viên y tế, áp dụng theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2026.

Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập, do Bộ Y tế xây dựng.

Việc ban hành văn bản này nhằm thay thế Nghị định 56/2011 sau 15 năm thực hiện, được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt trong chính sách đãi ngộ nhân lực y tế.

Nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên mức cao nhất

Theo Bộ Y tế, Nghị định 56/2011 đã góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập cho đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên, sau 15 năm, mô hình bệnh tật tại Việt Nam đã chuyển biến phức tạp với sự xuất hiện của các dịch bệnh mới nổi và sự gia tăng tỉ lệ bệnh không lây nhiễm, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế dự phòng và cơ sở.

Bộ Y tế đã đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát số mắc và hạn chế tử vong, thường xuyên chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Từng bước triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng chất lượng khám chữa bệnh chưa đồng đều giữa các tuyến, vùng, miền, khu vực trong cả nước.

Một trong số các giải pháp đó là xây dựng chế độ chính sách thu hút cán bộ làm công tác y tế cơ sở, y tế dự phòng và điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với các công việc chuyên môn có mức độ lây nhiễm cao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, dự thảo đề xuất mức phụ cấp ưu đãi 100% đối với 2 nhóm.

Thứ nhất là nhóm viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công việc như khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc); giải phẫu bệnh.

Thứ hai là nhóm viên chức chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo.

Mức phụ cấp 70% áp dụng cho viên chức trực tiếp làm các công việc:

Khám, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, bệnh phong, lao, truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh.

Bảo quản, trông coi xác. Dù là công việc độc hại thuộc nhóm cao nhất (0,4), vị trí này trước đây chưa được định danh rõ mức phụ cấp trong Nghị định 56/2011.

Làm việc trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, cấp IV, nơi tiếp xúc trực tiếp với vi sinh vật nguy cơ lây nhiễm cao chưa có vaccine.

Khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Toàn bộ nhân viên y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở các khu vực còn lại, trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh và các viện y tế dự phòng.

Mức phụ cấp 60% áp dụng cho viên chức đảm nhiệm công việc:

Khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người mắc bệnh truyền nhiễm (trừ bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS), thương binh, bệnh binh; người cao tuổi không thể phục vụ được.

Xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất; kiểm định kháng huyết thanh dại, uốn ván và nọc rắn, do quá trình kiểm định buộc phải thử nghiệm trên động vật nhiễm bệnh, mang lại nguy cơ lây nhiễm chéo cao.

Xạ trị, hóa trị, y học hạt nhân, sinh học phân tử, pha chế thuốc điều trị ung thư, do các bức xạ ion hóa và đồng vị phóng xạ luôn tiềm ẩn nguy cơ ung thư và đột biến gen.

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với viên chức làm công tác khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng, người bệnh gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi; chẩn đoán hình ảnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng.

Mức 40% dành cho viên chức khám chữa bệnh thông thường, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, mỹ phẩm... và viên chức không trực tiếp làm chuyên môn tại các cơ sở chuyên khoa đặc thù (tâm thần, pháp y, lao...).

Mức 30% áp dụng cho viên chức làm truyền thông giáo dục sức khỏe, y tế trường học và bộ phận không trực tiếp làm chuyên môn (khối gián tiếp, phòng chức năng).

Ngân sách tăng chi hàng nghìn tỉ đồng

Để đảm bảo tính khả thi và cân đối tài chính, dự thảo Nghị định vạch ra lộ trình áp dụng riêng cho nhóm hưởng phụ cấp 100%. Cụ thể, từ 1-1-2026 áp dụng mức 80%, từ năm 2027 áp dụng mức 90%, từ năm 2028 sẽ áp dụng toàn bộ mức 100%.

Các mức phụ cấp còn lại (70%, 60%, 50%, 40%, 30%) được thực thi từ ngày 1-1-2026.

Theo báo cáo đánh giá tác động của Bộ Y tế, năm 2026, chi phí phụ cấp ước tính tăng thêm gần 5.962 tỉ đồng (trong đó các đơn vị tự đảm bảo khoảng 825,8 tỉ đồng, ngân sách nhà nước cấp bổ sung 5.136 tỉ đồng).

Năm 2027, ước tính tăng hơn 6.351 tỉ đồng (đơn vị tự đảm bảo 962,9 tỉ đồng, ngân sách cấp hơn 5.388 tỉ đồng).

Từ năm 2028, chi phí tăng thêm ước tính là 6.714 tỉ đồng (đơn vị tự đảm bảo hơn 1.100 tỉ đồng, ngân sách cấp gần 5.614 tỉ đồng).

Cũng theo Bộ Y tế, chi phí trả phụ cấp được quy định kết cấu vào giá dịch vụ y tế. Việc tăng mức hưởng phụ cấp làm tăng giá dịch vụ, từ đó tác động trực tiếp tới mức chi của quỹ BHYT và chi tiền túi của người dân thông qua phần đồng chi trả.