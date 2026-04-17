Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu ưu tiên nguồn lực, tăng đãi ngộ cho nhân viên y tế 17/04/2026 20:47

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu ngành y tế hoàn thiện cơ chế chính sách, lưu ý chế độ đãi ngộ cho nhân viên y tế, nhất là đội ngũ tuyến cơ sở.

Ngày 17-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà có buổi làm việc với Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ và định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong năm 2025 và quý đầu năm 2026, ngành y tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Bộ Y tế đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được Quốc hội giao, trong đó tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% và số bác sĩ đạt 15 người trên một vạn dân. Bộ máy tổ chức ngành tiếp tục được kiện toàn tinh gọn, hiệu quả, kiểm soát tốt các dịch bệnh nguy hiểm. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục nâng cao với nhiều kỹ thuật y học tiên tiến tiệm cận quốc tế.

Trong cải cách hành chính, tính đến năm 2025, Bộ Y tế đã cắt giảm, đơn giản hóa 104 trên tổng số 231 thủ tục hành chính, tương đương 45%, đồng thời cắt giảm hơn 30% điều kiện kinh doanh. Ngành y tế đặt mục tiêu đến năm 2028 chỉ còn khoảng 24,34% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Cùng với việc triển khai Nghị quyết 72 và hoàn thiện Luật Phòng bệnh, Luật Dân số, Bộ Y tế đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035. Bộ cũng đang xây dựng đề án đầu tư phát triển 5 trường đại học y dược trọng điểm, nghiên cứu lộ trình miễn viện phí, thí điểm BHYT chi trả cho dịch vụ tầm soát bệnh tật và các đề án cấp cứu ngoại viện, du lịch y tế.

Về chuyên môn y khoa, Việt Nam dự kiến tham gia thử nghiệm lâm sàng quốc tế đối với vắc xin mRNA điều trị ung thư và các vaccine thế hệ mới. Ngành tiếp tục nghiên cứu, làm chủ các công nghệ tiên tiến như liệu pháp tế bào miễn dịch, tế bào gốc, công nghệ in 3D trong chấn thương chỉnh hình và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải trình tự gen phục vụ điều trị ung thư, tầm soát trước sinh.

Về chuyển đổi số, khoảng 75% bệnh viện đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và hơn 34,3 triệu sổ sức khỏe điện tử được xây dựng trên nền tảng VNeID. Năm 2026, Bộ Y tế đặt mục tiêu hoàn thiện 14 cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiến tới cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh y tế cơ sở

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế khi thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa tháo gỡ những tồn tại mang tính hệ thống kéo dài, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm đương các nhiệm vụ mới sau sắp xếp bộ máy.

Đặc biệt, ngành đã hoàn thành 4 chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 bao gồm tuổi thọ bình quân, số bác sĩ trên vạn dân, số giường bệnh trên vạn dân và tỉ lệ tham gia BHYT toàn dân.

Dù vậy, Phó Thủ tướng chỉ rõ phía trước còn nhiều thách thức và yêu cầu ngành y tế phải tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện thể chế, rà soát toàn bộ hệ thống chính sách, pháp luật để sửa đổi, bổ sung kịp thời. Cùng với đó, ngành cần tập trung vào nguồn lực và cơ chế chính sách, đặc biệt lưu ý chế độ đãi ngộ cho nhân viên y tế, nhất là đội ngũ tuyến cơ sở.

Ngân sách nhà nước và phần tự chủ của các cơ sở y tế cần được phân định rõ ràng để ưu tiên cho phòng, chống dịch, y tế dự phòng và tuyến cơ sở.

Về nhân lực, Phó Thủ tướng lưu ý việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, nghiên cứu xem xét hỗ trợ tài chính cho sinh viên y khoa cam kết làm việc tại cơ sở y tế. Đối với y tế cơ sở, cần có giải pháp tổng thể để đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế, tháo gỡ các điểm nghẽn về thuốc, vật tư và bảo đảm điều kiện vận hành cho hệ thống y tế tuyến xã.

Việc phát triển y tế cơ sở phải được triển khai một cách căn cơ, bài bản với cơ chế vận hành rõ ràng, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đẩy mạnh phân quyền, mạnh dạn giao cấp dưới thực hiện những nội dung có thể ủy quyền nhằm giảm tải cho lãnh đạo. Bộ Y tế cần đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện tư duy quản trị y tế, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, tiến tới mục tiêu khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Để làm được điều này, Bộ Y tế cần xây dựng phương án triển khai bài bản, làm rõ phương thức thanh toán và hệ thống dữ liệu báo cáo Chính phủ sớm nhất.

Đồng thời, Bộ phải tiếp tục xử lý triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế bảo đảm tính bền vững tại tuyến cơ sở, thúc đẩy kinh tế y tế và hoàn thành đúng tiến độ các đề án về dân số, y học cổ truyền, dược phẩm. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế tổ chức, xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành.

Một nhiệm vụ cấp bách khác là chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đưa vào vận hành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng, chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng cơ chế mạnh mẽ để thúc đẩy y tế tư nhân, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm giảm tải cho khu vực công.