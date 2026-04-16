Ghi nhận 1 ca tử vong do não mô cầu tại TP.HCM 16/04/2026 17:09

(PLO)- TP.HCM ghi nhận một ca bệnh nhi 11 tuổi tử vong sau khởi phát bệnh não mô cầu không lâu dù đã được điều trị tích cực.

Ngày 16-4, Đại diện Viện Pasteur TP.HCM cho biết theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), qua điều tra dịch tễ, tuần 14 (30/3-5/4), TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp tại phường Hoà Hưng bị viêm màng não do não mô cầu tử vong có kết quả cấy dịch não tuỷ dương tính với Neisseria menigitidis, serogroup B.

Được biết, bệnh nhân 11 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng sau 1 ngày khởi phát bệnh. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm màng não do não mô cầu thể tối cấp. Dù điều trị tích cực nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Não mô cầu thể tối cấp là thể nguy hiểm nhất, không có dấu hiệu báo trước và ai cũng có nguy cơ mắc.

Trên thế giới, nhóm đối tượng chịu nhiều tác động nhất là dưới 1 tuổi và thanh niên niên từ 10-20 tuổi. Hiện ở khu vực phía Nam nhóm tuổi thanh thiếu niên đang chiếm tỉ lệ nhiều nhất.

Bệnh nhi mắc não mô cầu điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: BVCC

Theo BS CKI Đinh Văn Thới, Phó phòng khám Đa khoa, Viện Pastuer TP.HCM, bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Vi khuẩn não mô cầu có 13 type huyết thanh, trong đó 5 type A,B,C,Y,W-135 gây bệnh cho trên 90% các trường hợp nhiễm não mô cầu trên toàn thế giới.

Dù có kháng sinh và vaccine có hiệu quả nhưng não mô cầu vẫn là một trong những nguyên nhân gây viêm màng não và nhiễm trùng nặng hàng đầu trên thế giới, gây tử vong nhanh chóng ngay cả ở người khoẻ mạnh bình thường.

Tại Việt Nam, bệnh lưu hành rải rác, dù bệnh chỉ xuất hiện những trường hợp đơn lẻ trong năm nhưng vẫn có thể thành dịch lúc thời tiết lạnh.

Trong 3 tháng đầu năm, đã có 24 ca não mô cầu trên cả nước trong đó 4 ca tử vong (tăng so với cùng kỳ năm ngoái). Các ca bệnh xuất hiện rải rác trong cộng đồng, tập trung nhiều tại khu vực Đông Nam Bộ.

Các khu vực có nguy cơ cao phát hiện ca bệnh là những nơi đông dân cư, chật chội, điều kiện vệ sinh kém và nơi tập trung đông người có sự luân chuyển người mới/cũ.

BS.CKI Đinh Văn Thới dự báo, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận thêm các ca bệnh mới nếu không sớm triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch từ sớm, từ xa theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bệnh não mô cầu lây truyền qua giọt bắn đường hô hấp, chủ yếu qua việc tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh do hít phải dịch tiết mũi, hầu, họng bắn ra từ người mang vi khuẩn (người bệnh và người lành mang trùng)…

Bệnh thường xuất hiện đột ngột với triệu chứng như: Sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, mệt mỏi, có thể có đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước, lơ mơ hoặc có thể hôn mê, mệt lả đột ngột, sốc…

Bệnh do não mô cầu có biểu hiện lâm sàng đa dạng, gồm các thể bệnh như: Viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, viêm khớp, viêm màng ngoài tim,... Trong đó viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết là thường gặp hơn. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt, tử vong…

Để phòng bệnh, người dân nên thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như: Rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn và trẻ nhỏ cần được giữ ấm; thực hiện tốt việc vệ sinh, tạo thông thoáng nơi ở, nơi làm việc; khi hắt hơi hay ho cần lấy khăn che miệng hoặc đeo khẩu trang khi bị viêm đường hô hấp; không tập trung nơi đông người và hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc bệnh; khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.