Cần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân 16/04/2026 16:17

(PLO)- Trong định hướng phát triển, ngành y tế không chỉ quan tâm đến tỉ lệ bác sĩ trên dân số, mà quan trọng hơn là tỉ lệ người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.

Ngày 16-4, chia sẻ tại Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định trong định hướng phát triển, ngành y tế cần tập trung vào ba vấn đề lớn.

Cụ thể là nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngay từ tuyến cơ sở. Không chỉ quan tâm đến tỉ lệ bác sĩ trên dân số, mà quan trọng hơn là tỉ lệ người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tiếp đó là chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nhằm giảm tải cho tuyến trên và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cuối cùng là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Để thực hiện điều này, Thứ trưởng nhấn mạnh cần tập trung vào ba yếu tố là cơ sở vật chất, trang thiết bị và đặc biệt là nguồn nhân lực.

“Trong đó, bài toán khó nhất chính là đào tạo và giữ chân nhân lực y tế tại tuyến cơ sở. Đây cũng là vấn đề tôi đề nghị các chuyên gia quan tâm nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp cho ngành y tế” – ông Tuyên nói.

Người dân thăm khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực then chốt cho sự phát triển của đất nước. Ngành y tế là một trong những lĩnh vực đi đầu trong ứng dụng các tiến bộ này.

Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Bệnh viện Chợ Rẫy – không chỉ là bệnh viện tuyến cuối mà còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật hàng đầu của cả nước.

Theo đó, ông Tuyên đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, gắn với thực tiễn lâm sàng và ưu tiên các nghiên cứu có khả năng ứng dụng, chuyển giao. Cạnh đó cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ nghiên cứu và điều trị.

Ngoài ra cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học trẻ có khả năng hội nhập. Nghiên cứu giải pháp đào tạo và phát triển nhân lực y tế tuyến cơ sở, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

BS CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong những năm gần đây, y học thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có những bước tiến vượt bậc.

Từ sinh học phân tử, điều trị trúng đích đến y học cá thể hóa trong chăm sóc và điều trị bệnh – tất cả đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Đặc biệt, sự bùng nổ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi mang tính đột phá. Các mô hình hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu lớn, bệnh án điện tử và y tế thông minh dần trở thành công cụ thiết yếu trong thực hành y khoa hiện đại.

Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ngành y tế đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu cao nhất là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

“Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Hội nghị khoa học thường niên không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là cơ hội để kết nối tri thức, cập nhật tiến bộ khoa học và nâng cao hiệu quả điều trị” – BS Việt nói.