Từ tiên lượng 9 tháng đến hành trình hồi sinh kỳ diệu của bệnh nhân ung thư gan 16/04/2026 12:10

(PLO)- Từng được tiên lượng chỉ còn sống được 9 tháng, người đàn ông mắc ung thư gan hồi sinh sau hành trình điều trị kéo dài gần 3 năm với nhiều biến chứng nguy kịch.

Ngày 16-4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa ghi nhận một hành trình hồi sinh đặc biệt của bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn.

Bệnh nhân là ông NVT, trú tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng bệnh lý nặng với hàng loạt biến chứng phức tạp. Trước đó, ông T biết mình mắc viêm gan B nhưng do chủ quan khi thấy virus ở thể không hoạt động nên đã bỏ qua việc theo dõi định kỳ.

Đến tháng 7-2023, cơ thể bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, ăn uống kém và sút cân nhanh chóng. Kết quả thăm khám cho thấy khối u gan đã đạt kích thước khổng lồ từ 10-12 cm. Tại một số cơ sở y tế, bệnh nhân từng nhận được tiên lượng thời gian sống còn lại có thể không quá 9 tháng.

Người đàn ông mắc viêm gan B nhưng do chủ quan khi thấy virus ở thể không hoạt động nên đã bỏ qua việc theo dõi định kỳ. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đánh giá đây là một ca bệnh rất nặng ngay từ khi tiếp nhận. Khối u khổng lồ đã chiếm gần hết nhu mô gan, gây chèn ép rốn gan và tĩnh mạch, dẫn đến tình trạng cổ chướng nhẹ cùng biểu hiện phù hai chân.

Các bác sĩ đã quyết định tiến hành cuộc đại phẫu cắt gan trung tâm kéo dài gần 8 giờ đồng hồ để loại bỏ khối u. Tuy nhiên, sau mổ, diễn biến bệnh trở nên vô cùng phức tạp khi bệnh nhân xuất hiện biến chứng rò mật và hẹp tắc đường mật phân thùy sau.

Dù ê-kíp đã nỗ lực đặt dẫn lưu đường mật qua da nhưng không thể can thiệp đặt stent xuống ống mật chủ. Tình trạng càng trở nên phức tạp hơn khi bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật nặng với vi khuẩn đa kháng thuốc kèm theo suy gan.

Trong suốt 5 tháng tiếp theo, sức khỏe của ông T rơi vào giai đoạn khó khăn nhất do dịch mật rò rỉ liên tục khiến cơ thể suy kiệt, cân nặng sụt giảm trầm trọng từ 57 kg xuống chỉ còn 38 kg. Bệnh nhân phải chịu đựng những cơn sốt cao từ 39-40 độ C kéo dài liên miên và phải điều trị bằng kháng sinh mạnh.

Giữa thời điểm tính mạng đang rất mong manh, gia đình đã cho bệnh nhân sử dụng thêm thuốc nam không rõ nguồn gốc theo lời mách bảo. Hậu quả của việc này là ông T bị biến chứng xuất huyết tiêu hóa, buộc phải cấp cứu khẩn cấp. Sự cố này đã làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình hồi phục và khiến các phác đồ điều trị chuyên khoa trở nên khó khăn hơn.

Không bỏ cuộc trước những diễn biến bất lợi, đến tháng 12-2023, khi thể trạng bệnh nhân tạm ổn định, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật lần thứ hai để xử lý triệt để nguồn rò mật và các ổ nhiễm trùng.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiếp tục phát hiện thêm hai khối u tái phát, vốn là đặc điểm thường gặp của ung thư giai đoạn muộn. Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các phương pháp phẫu thuật, nút mạch và đốt u cao tần, các tổn thương mới dần được kiểm soát.

Sau gần 3 năm kiên cường chiến đấu, hiện tại tình trạng của bệnh nhân T đã ổn định, cân nặng phục hồi và các chỉ số ung thư được kiểm soát tốt.

Theo bác sĩ Nguyễn Trường Giang, đây là trường hợp điển hình của ung thư gan phát hiện muộn với quá trình điều trị kéo dài và nhiều biến chứng. "Nếu bệnh nhân được phát hiện và theo dõi viêm gan B sớm, đều đặn thì nguy cơ tiến triển thành ung thư hoàn toàn có thể được kiểm soát", bác sĩ Giang nhấn mạnh.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý vì viêm gan B và ung thư gan thường diễn tiến không có triệu chứng rõ ràng. Việc tầm soát định kỳ chính là chìa khóa sống còn để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Đồng thời, người bệnh tuyệt đối không được tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc để tránh những hệ lụy đau lòng khi bệnh đã ở giai đoạn quá muộn.