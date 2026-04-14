Một con chó cắn 3 người trong gia đình ở Quảng Ngãi rồi chạy lên núi 14/04/2026 16:56

(PLO)- Sau khi cắn bị thương nhiều người trong một gia đình, con chó bỏ chạy lên núi và bị lực lượng chức năng cùng người dân truy tìm, đánh chết.

Sáng 14-4, tại thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, một con chó lông vàng đuổi cắn nhiều người tại địa phương.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng, con chó này xuất hiện cắn bị thương ba người trong một gia đình. Cả ba nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế xử lý vết thương và tiêm phòng bệnh dại. Một người bị cắn đã dùng gậy đánh trả, con chó sau đó bỏ chạy lên núi.

Con chó nghi mắc bệnh dại cắn nhiều người đã bị đã bị tiêu diệt

Để đảm bảo an toàn, thôn Diên Niên thông báo cho toàn bộ người dân đóng kín cổng, nâng cao cảnh giác và kịp thời báo lực lượng chức năng khi phát hiện. Được biết, trong lúc chạy rông, con chó này cũng đã cắn một số chó nuôi của người dân.

Chính quyền địa phương đã khẩn trương rà soát camera an ninh, mở rộng tìm kiếm. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, con chó cắn người bị bắt và đánh chết.

Địa phương đang rà soát và xử lý số chó nuôi của người dân bị con chó vàng này cắn để phòng ngừa bệnh dại.