TP.HCM: 11 công nhân cấp cứu sau bữa ăn trưa 15/04/2026 18:23

(PLO)- Sau khi ăn trưa với cơm và cá biển tại 1 công ty ở xã Hưng Long (TP.HCM), 11 công nhân xuất hiện dấu hiệu bất thường và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh cấp cứu.

Chiều 15-4, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh (TP.HCM) đã có báo cáo gửi Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM liên quan vụ việc 11 công nhân của Công ty TNHH B. (xã Hưng Long) phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Các công nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh (TP.HCM) sau khi xuất hiện triệu chứng bất thường. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, lúc hơn 14 giờ ngày 14-4, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh tiếp nhận các công nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng mặt ửng đỏ, nổi hồng ban ở tay và mặt, bứt rứt, khó chịu. Một số người còn bị đau bụng, nôn ói và tiêu lỏng nhiều lần.

Theo ghi nhận bệnh sử, các công nhân đã dùng bữa trưa tại công ty với thực đơn gồm cơm và cá biển chế biến sẵn.

Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ độ 1, theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Sau khi được xử trí ban đầu, 6 người đã được xuất viện, 5 người được giữ lại theo dõi với tình trạng ổn định.

Đến chiều 15-4, bệnh viện thông tin tất cả bệnh nhân đã được xuất viện.